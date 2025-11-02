Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:07
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»

Авторитетный отечественный наставник подвел итог украинского классического дерби

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Шахтер

В центральном матче 11-го тура украинской Премьере-лиге во Львове «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 и, тем самым, застолбил за собой первое место в турнирной таблице как минимум до следующего уик-энда.

Своими мыслями об игре грандов отечественного футбола эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший наставник сюболрон6ой Украины Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, каковы ваши впечатления от поединка «Шахтер» – «Динамо»?
– В целом, мне игра понравилась. От обеих команд я увидел полную самоотдачу. Да, были ошибки и не так много голевых моментов, но на поле была видна заряженность соперников на позитивный результат. Дерби удалось на 100 процентов.

Я предполагал, что два очных поединка в плане побед «Шахтер» и «Динамо» разделят напополам. Так оно и получилось.

– Хватало и артистизма с обеих сторон. Вы согласны?
– Действительно, провокаций было в избытке. Но это случается не первый раз во встречах этих команд. Поэтому удивляться не стоит (улыбается).

– В двух очных матчах за пять дней «Динамо» и «Шахтер» заработали по одной победе. Но кто больше выиграл в стратегическом плане?
– Думаю, «Динамо». Так как из Кубка «Шахтер» вылетел, а в чемпионате вся борьба впереди. Сыграно только 11 туров. А учитывая непредсказуемость нынешнего турнира, все еще может поменяться. Морально киевляне не должны падать духом. Тем более что во втором тайме подопечные Александра Шовковского снова выглядели лучше, но и «горняки» учли прошлые ошибки…

– Много внимания в поединке было уделено Попову, который неоднозначно высказался относительно нынешних бразильских футболистов «Шахтера»...
– Это было заметно. Поэтому нужно аккуратнее высказываться о сопернике. Я не исключаю, что после таких слов футболисты донецкой команды получили дополнительную мотивацию.

– Кто вам понравился в составе обеих команд?
– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского. А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.

– Андрей Ярмоленко не смог себя сейчас проявить из-за повышенного к себе внимания?
– В «Шахтере» прекрасно понимали, что от этого исполнителя «Динамо» идет наибольшая острота, поэтому лидеру киевлян не дали свободно дышать. «Горняки» хорошо подготовились к этому поединку. Можно сказать, они качественно провели работу над ошибками.

– Прошедшая игра дает повод к оптимизму в украинском футболе?
– Безусловно. Таких бы матчей побольше. Конечно, качество игры оставляет желать лучшего, однако, эмоции, отдача команд, заряженность на борьбу говорит о том, что мы рано или поздно вернемся к лучшим образцам украинского футбола. И, конечно, хочется, чтобы «Шахтер» и «Динамо» с такой же самоотдачей выступали в еврокубках. Где бы была «Легия» и «Самсунспор» при такой игре «горняков» и динамовцев.

Завтра в чемпионате состоится еще два матча команд из лидирующей группы. И в этих поединках хотелось бы подобных эмоций. Это пойдет только на пользу отечественным соревнованиям.

По теме:
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
ТУРАН: «Мы сделали выводы. Очень переживали после поражения в Кубке»
Экс-форвард Динамо: «Моментов у Шахтера было больше»
Мирон Маркевич Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Денис Попов Эгиналду Марлон Сантос Виталий Буяльский Алиу Тиаре Александр Шовковский
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
