САЛЕНКО: «Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам»

Сегодня в украинской Премьер-лиге в центральном матче тура «Шахтер» переиграл «Динамо» со счетом 3:1. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua итог этого противостояния подвел авторитетный в прошлом нападающий «бело-синих» Олег Саленко.

– Олег, что не так с «Динамо»?

– Все не так. Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам и в одном тайме. Не важно, что будет сзади, нет мощи впереди. В этом плане, в матче с «Шахтером» была пустота. За 90 минут я не увидел за счет чего «Динамо» может победить. Никакой зацепки за позитив. Тем более что и «горняки» сейчас не в лучшем состоянии. Не удивлюсь, если в ближайший четверг киевляне снова опозорятся в Лиге конференций и все, как и дальше, будет хорошо.

– Может, такие матчи, как против «Шахтера», дадут толчок к свершениям?

– Нет. Чудес не бывает.