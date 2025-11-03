ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма проигнорировали тренера после фиаско
Джед Спенс и Микки ван де Вен слишком эмоционально восприняли поражение против «Челси»
Два футболиста «Тоттенхэма», Джед Спенс и Микки ван де Вен, демонстративно отказались пожать руку главному тренеру Томасу Франку после проигранного дерби против «Челси» в 10-м туре АПЛ (0:1).
Джед отказался благодарить тренера за матч, эмоционально размахивая руками и выкрикивая слова в порыве злости. А Микки по пути в подтрибунное помещение проигнорировал ассистента тренера и сорвал с себя повязку.
Реакция Франка на поведение подопечных оказалась показательной: тренер молча стоял и смотрел им вслед.
