03 ноября 2025, 20:19 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:20
ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма проигнорировали тренера после фиаско

Джед Спенс и Микки ван де Вен слишком эмоционально восприняли поражение против «Челси»

ВИДЕО. Игроки Тоттенхэма проигнорировали тренера после фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine

Два футболиста «Тоттенхэма», Джед Спенс и Микки ван де Вен, демонстративно отказались пожать руку главному тренеру Томасу Франку после проигранного дерби против «Челси» в 10-м туре АПЛ (0:1).

Джед отказался благодарить тренера за матч, эмоционально размахивая руками и выкрикивая слова в порыве злости. А Микки по пути в подтрибунное помещение проигнорировал ассистента тренера и сорвал с себя повязку.

Реакция Франка на поведение подопечных оказалась показательной: тренер молча стоял и смотрел им вслед.

Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм - Челси видео Томас Франк Микки ван де Вен Джед Спенс
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
