Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Александр Брайнин и Катерина Лазаренко завоевали трофеи 15-тысячников
1 ноября было сыграно три парных финала на турнирах ITF с участием украинских теннисистов.
Александр Брайнин вместе с нидерландцем Стейн Пел в решающем поединке соревнований ITF M15 в городе Марса (Мальта) переиграли вторых сеяных из Швейцарии Андрина Касанова и Николаса Параззию.
Брайнин в десятый раз сыграл в парном финале на уровне ITF и завоевал пятый трофей, в частности третий в сезоне.
Катерина Лазаренко со своей напарницей Беатрис Зелтина (Латвия) стала чемпионкой соревнований ITF W15 в Тебю (Швеция). В финале украинка и латвийка справились со шведским дуэтом Линеа Байралиу / Нелли Тараба Уолберг.
Лазаренко впервые в карьере завоевала трофей на про-уровне. Ранее в 2025 году она дважды проигрывала в парных финалах ITF.
Дарья Есипчук стала финалисткой парного разряда 35-тысячника в Лоле, Португалия. В матче за трофей украинка и ее партнерша Бриана Шабо (Румыния) уступили нидерландскому дуэту Бритт дю Пре / Сара ван Эмст.
ITF M15 Марса. Пары. Финал
- Александр Брайнин (Украина) / Стейн Пел (Нидерланды) [4] – Андрин Касанова (Швейцария) / Николас Параззия (Швейцария) [2] – 6:3, 6:4
ITF W15 Тебю. Пары. Финал
- Катерина Лазаренко (Украина) / Беатрис Зелтина (Латвия) – Линеа Байралиу (Швеция) / Нелли Тараба Уолберг (Швеция) – 6:2, 6:2
ITF W35 Лоле. Пары. Финал
- Дарья Есипчук (Украина) / Бриана Шабо (Румыния) [3] – Бритт дю Пре (Нидерланды) / Сара ван Эмст (Нидерланды) [1] – 3:6, 0:6
