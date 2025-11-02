Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
ITF
02 ноября 2025, 19:01 |
111
0

Александр Брайнин и Катерина Лазаренко завоевали трофеи 15-тысячников

Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Instagram. Катерина Лазаренко и Беатрис Зелтина

1 ноября было сыграно три парных финала на турнирах ITF с участием украинских теннисистов.

Александр Брайнин вместе с нидерландцем Стейн Пел в решающем поединке соревнований ITF M15 в городе Марса (Мальта) переиграли вторых сеяных из Швейцарии Андрина Касанова и Николаса Параззию.

Брайнин в десятый раз сыграл в парном финале на уровне ITF и завоевал пятый трофей, в частности третий в сезоне.

Катерина Лазаренко со своей напарницей Беатрис Зелтина (Латвия) стала чемпионкой соревнований ITF W15 в Тебю (Швеция). В финале украинка и латвийка справились со шведским дуэтом Линеа Байралиу / Нелли Тараба Уолберг.

Лазаренко впервые в карьере завоевала трофей на про-уровне. Ранее в 2025 году она дважды проигрывала в парных финалах ITF.

Дарья Есипчук стала финалисткой парного разряда 35-тысячника в Лоле, Португалия. В матче за трофей украинка и ее партнерша Бриана Шабо (Румыния) уступили нидерландскому дуэту Бритт дю Пре / Сара ван Эмст.

ITF M15 Марса. Пары. Финал

  • Александр Брайнин (Украина) / Стейн Пел (Нидерланды) [4] – Андрин Касанова (Швейцария) / Николас Параззия (Швейцария) [2] – 6:3, 6:4

ITF W15 Тебю. Пары. Финал

  • Катерина Лазаренко (Украина) / Беатрис Зелтина (Латвия) – Линеа Байралиу (Швеция) / Нелли Тараба Уолберг (Швеция) – 6:2, 6:2

ITF W35 Лоле. Пары. Финал

  • Дарья Есипчук (Украина) / Бриана Шабо (Румыния) [3] – Бритт дю Пре (Нидерланды) / Сара ван Эмст (Нидерланды) [1] – 3:6, 0:6
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
Катерина Лазаренко трофеи украинцев в теннисе Александр Брайнин Дарья Есипчук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
