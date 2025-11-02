Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов

1 ноября было сыграно три парных финала на турнирах ITF с участием украинских теннисистов.

Александр Брайнин вместе с нидерландцем Стейн Пел в решающем поединке соревнований ITF M15 в городе Марса (Мальта) переиграли вторых сеяных из Швейцарии Андрина Касанова и Николаса Параззию.

Брайнин в десятый раз сыграл в парном финале на уровне ITF и завоевал пятый трофей, в частности третий в сезоне.

Катерина Лазаренко со своей напарницей Беатрис Зелтина (Латвия) стала чемпионкой соревнований ITF W15 в Тебю (Швеция). В финале украинка и латвийка справились со шведским дуэтом Линеа Байралиу / Нелли Тараба Уолберг.

Лазаренко впервые в карьере завоевала трофей на про-уровне. Ранее в 2025 году она дважды проигрывала в парных финалах ITF.

Дарья Есипчук стала финалисткой парного разряда 35-тысячника в Лоле, Португалия. В матче за трофей украинка и ее партнерша Бриана Шабо (Румыния) уступили нидерландскому дуэту Бритт дю Пре / Сара ван Эмст.

ITF M15 Марса. Пары. Финал

Александр Брайнин (Украина) / Стейн Пел (Нидерланды) [4] – Андрин Касанова (Швейцария) / Николас Параззия (Швейцария) [2] – 6:3, 6:4

ITF W15 Тебю. Пары. Финал

Катерина Лазаренко (Украина) / Беатрис Зелтина (Латвия) – Линеа Байралиу (Швеция) / Нелли Тараба Уолберг (Швеция) – 6:2, 6:2

ITF W35 Лоле. Пары. Финал