«Заря» – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
02.11.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 01:23 |
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 2 ноября в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Местом проведения футбольного противостояния станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Судить матч будет Денис Шурман, начало – в 15:30.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух
