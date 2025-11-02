Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 01:23 |
23
0
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 2 ноября в 15:30 по киевскому времени
02 ноября 2025, 01:23 |
23
0
2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.
Местом проведения футбольного противостояния станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Судить матч будет Денис Шурман, начало – в 15:30.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
