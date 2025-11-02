2 ноября состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Местом проведения футбольного противостояния станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Судить матч будет Денис Шурман, начало – в 15:30.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Заря» – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция