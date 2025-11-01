Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диего СИМЕОНЕ – о разгроме Севильи: «Пенальти сыграло нам на руку»
01.11.2025 17:15 – FT 3 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Диего СИМЕОНЕ – о разгроме Севильи: «Пенальти сыграло нам на руку»

Тренер мадридского «Атлетико» поделился мыслями о победном матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проанализировал матч 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», который завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:0.

«Джулиано? Не знаю, ожидал ли он этого, но точно то, к чему он стремится. Это футболист, который растет, который обладает смирением… Он должен оставаться в этом русле, чтобы стать тем игроком, которым хочет быть. У него хорошая физическая форма, что позволяет повторять усилия. Он заслужил свое место в команде и имеет отношения с группой, что я ценю больше всего. Я стараюсь разделять чувства отца и сына и тренера и игрока.

Когда закончился первый тайм, у нас было чувство разочарования, что нет гола. Появилось чувство фрустрации. Нам нужно было потерпеть. Они должны были идти от большего к меньшему, а мы – от меньшего к большему. Пенальти сыграло нам на руку, а замены дали новую энергию, другой ритм… Мы провели отличный второй тайм.

Нам нужно прогрессировать. Поиск заключается в том, чтобы со смирением продолжать становиться лучше. Я вижу, что есть качество. Я вижу много ребят, которые заслуживают играть, но не получают минуты. Те, кто играет, хорошо конкурируют. Впереди еще много матчей, если нам удастся сохранить этот блок до конца, мы выйдем победителями.

Не смотрю так далеко. Смотрю на вторник. Меня очень радует матч Маттео, игра Ханко в центре обороны, игра Баэны на этой позиции… Продолжим стараться раскрыть лучшее у этих ребят, которые очень хорошие футболисты.

Что думаю о тренере «Севильи» Альмейде? Есть привязанность, для которой не нужно видеться каждый день, чтобы её почувствовать. Мы много времени провели вместе в сборной. Когда я начинал тренерскую карьеру, я сел с ним, чтобы он стал моим ассистентом. Тогда он сказал, что не готов, что ему нужно время… Сейчас он в «Севилье», и «Севилья» играет так, как Альмейда играл в футбол.

Серлот – чрезвычайно важный игрок. Он отличается от футболистов, которых мы имеем на этой позиции. Он нам нужен в любой момент. У него есть качества, которых нет у других игроков, и он нам нужен.

Выступление Баэны? Мне очень понравилось. Он много работал в защите. Конечно, ближе к воротам у него есть что-то большее, чем у остальных. Он дает нам альтернативы», – сказал Диего.

Атлетико Мадрид Диего Симеоне Севилья пресс-конференция чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Севилья
Андрей Витренко Источник: Marca
