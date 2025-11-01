Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Семь голов на двоих. Атлетико и Вильярреал выиграли и близки к Реалу
Чемпионат Испании
Вильярреал
01.11.2025 15:00 – FT 4 : 0
Райо Вальекано
Испания
01 ноября 2025, 20:04 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:11
143
0

Команды провели уверенный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Испании с участием Атлетико и Вильярреала. Обе команды уверенно выиграли свои встречи и остаются в группе лидеров.

Вильярреал разобрался с Райо Вальекано со счетом 4:0 и с 23 очками поднялся на второе место с отставанием в четыре очка от Реала.

Атлетико обыграл Севилью 3:0 и 22 пунктами идет четвертым, уступая Барселоне, у которой столько же очков, но есть игра в запасе.

Чемпионат Испании. 11-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано 4:0
Голы: Морено, 22, Молейро, 56, Комесана, 58, Перес, 65

Атлетико – Севилья 3:0
Голы: Альварес, 64 (с пен), Алмада, 77, Гризманн, 90

Турнирная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал), асcист Альберто Молейро.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Вильярреал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал), асcист Жорж Микаутадзе.
Вильярреал Атлетико Мадрид Ла Лига Севилья Райо Вальекано видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
