Семь голов на двоих. Атлетико и Вильярреал выиграли и близки к Реалу

Состоялись два матча чемпионата Испании с участием Атлетико и Вильярреала. Обе команды уверенно выиграли свои встречи и остаются в группе лидеров.

Вильярреал разобрался с Райо Вальекано со счетом 4:0 и с 23 очками поднялся на второе место с отставанием в четыре очка от Реала.

Атлетико обыграл Севилью 3:0 и 22 пунктами идет четвертым, уступая Барселоне, у которой столько же очков, но есть игра в запасе.

Чемпионат Испании. 11-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано 4:0

Голы: Морено, 22, Молейро, 56, Комесана, 58, Перес, 65

Атлетико – Севилья 3:0

Голы: Альварес, 64 (с пен), Алмада, 77, Гризманн, 90

