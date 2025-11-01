Семь голов на двоих. Атлетико и Вильярреал выиграли и близки к Реалу
Команды провели уверенный матч
Состоялись два матча чемпионата Испании с участием Атлетико и Вильярреала. Обе команды уверенно выиграли свои встречи и остаются в группе лидеров.
Вильярреал разобрался с Райо Вальекано со счетом 4:0 и с 23 очками поднялся на второе место с отставанием в четыре очка от Реала.
Атлетико обыграл Севилью 3:0 и 22 пунктами идет четвертым, уступая Барселоне, у которой столько же очков, но есть игра в запасе.
Чемпионат Испании. 11-й тур
Вильярреал – Райо Вальекано 4:0
Голы: Морено, 22, Молейро, 56, Комесана, 58, Перес, 65
Атлетико – Севилья 3:0
Голы: Альварес, 64 (с пен), Алмада, 77, Гризманн, 90
События матча
