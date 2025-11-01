1 ноября на Керамика пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда в целом показывает стабильно высокие результаты. Конечно, выделяется яркий, но короткий период работы тут Эмери, с победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов... Ну и спад позапрошлого сезона, когда финишировали вообще за пределами зоны еврокубков. Благо, что Марселино сумел быстро отвоевать позиции, более того, в прошлом сезоне он со своими подопечными вошел в топ-5 Примеры.

Этот результат отправил испанцев в Лигу чемпионов. Там, правда, пока в актив можно записать только ничью, вырванную дома с кризисным Ювентусом при поражениях и Тоттенхэму, и Манчестер Сити. Зато на внутренней арене все очень неплохо. 2:0 с Валенсией стали уже шестой победой в Примере, и выше там идет только Реал с Барселоной.

Райо Вальекано

Клуб, как и его соперник, тоже заметно прибавил в прошлом сезоне. Он переместился с семнадцатого места на восьмое (хотя столько же очков было и у Осасуны). Это при высоком общем рейтинге страны позволило отправиться в Лигу конференций УЕФА.

В том турнире испанцы показывают себя отлично. Они солидно прошли Неман в квалификации и обыграли 2:0 дома Шкендию-79. И только в крайнем туре ограничились ничьей на выезде с Хеккеном. При этом был не лучший отрезок в Примере, и казалось, что борьбы на два фронта футболисты не вытянут. Но не зря Переса признали лучшим тренером месяца в октябре: его подопечные выиграли все три поединка с общим счетом 5:0. Это позволило не только оторваться от опасной зоны, но и достаточно заметно приблизиться к зоне еврокубков.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках чередовались победы Вильярреала и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут чуть ли не обязаны выигрывать подопечные Марселино. Но с учетом того, как прибавили гости, особенно в обороне, стоит брать тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,63).