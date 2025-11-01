Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
01.11.2025 17:15 - : -
Севилья
Испания
01 ноября 2025, 12:34 |
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 ноября и начнется в 17:15 по Киеву

Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября на Метрополитано пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Севильей.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда из всех, что считаются топовыми, рекордное время играет под руководством одного и того же наставника. Более того, именно Симеоне и вывел ее на такой уровень, при всем статусе исторического гранда. С другой стороны, не получается всерьез навязывать конкуренцию Реалу с Барселоной. Многого ждали от прошлого сезона, но, даже серьезно обновив состав летом 2024-го, в итоге снова проиграли по всем статьям паре конкурентов.

Сейчас результаты еще более противоречивые. Особенно в Лиге чемпионов, где при крупной победе дома с Айнтрахтом проиграли и Ливерпулю, и Арсеналу. В Примере в первых пяти турах была одна победа, над Вильярреалом. Но потом прибавили еще четыре в следующих встречах, в том числе 5:2 с Реалом в столичном дерби.

Севилья

Клуб совсем недавно в испанской футбольной табели о рангах располагался как раз на следующей ступеньке после мадридцев, стабильно беря четвертое место. Но потом наступила и спортивная, и финансовая стагнация. В итоге прошлой весной закончили на семнадцатой, пограничной позиции, к тому же опередив вылетевшую Севилью всего на один балл!

Есть, впрочем, надежда, что ото дна оттолкнулись. Это еще и близко не возобновление всех утраченных позиций - о борьбе за еврокубке тут и говорить бояться, более того, половина матчей и сейчас проигрывается. Но при этом все же с новым наставником, Алмейдой, и побеждают футболисты достаточно часто. Ну, а 4:1 с Барселоной запомнятся надолго - правда, после паузы на игры сборных были 1:3 с Мальоркой и 1:2 с Реал Сосьедад.

Статистика личных встреч

В шести из семи последних официальных очных поединках, в том числе в обоих в прошлом сезоне, выигрывал столичный клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Гризманна и компанию как безусловного фаворита. Они и правда заметно сильнее, но не лишены проблем в обороне - лучше применить обе забьют

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
1 ноября 2025 -
17:15
Севилья
Атлетико Мадрид Севилья Атлетико - Севилья Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
