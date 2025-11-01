Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Франция
01 ноября 2025, 22:37 |
1042
1

Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой

ПСЖ вырвал победу со счетом 1:0 в поединке 11-го тура чемпионата Франции

01 ноября 2025, 22:37 |
1042
1 Comments
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли ПСЖ и «Ницца». Подопечные Луиса Энрике вырвали победу на 90+4 минуте матча – 1:0.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч и заработал желтую карточку. Французская пресса оценила игру 23-летнего футболиста:

«В этой схеме от Энрике украинский защитник не подвергался серьёзным испытаниям. Его роль сводилась к передаче мяча, в основном, своим фулбекам.

Атаки «Ниццы» редко приводили к чему-либо опасному в зоне Забарного Однако, он не всегда проявлял хладнокровие, вмешиваясь в игру, например, когда задел лодыжку Абди, за что получил жёлтую карточку», – отреагировали во Франции.

В нынешнем сезоне Забарный провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. ПСЖ на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 балла.

По теме:
Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023
Забарный предупредил Баварию перед суперматчем Лиги чемпионов
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ницца ПСЖ - Ницца Илья Забарный
Николай Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Dfkbvj
ці, так звані, експерти, грають у футбол тільки на компі, дебіли, бля)))
