Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли ПСЖ и «Ницца». Подопечные Луиса Энрике вырвали победу на 90+4 минуте матча – 1:0.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч и заработал желтую карточку. Французская пресса оценила игру 23-летнего футболиста:

«В этой схеме от Энрике украинский защитник не подвергался серьёзным испытаниям. Его роль сводилась к передаче мяча, в основном, своим фулбекам.

Атаки «Ниццы» редко приводили к чему-либо опасному в зоне Забарного Однако, он не всегда проявлял хладнокровие, вмешиваясь в игру, например, когда задел лодыжку Абди, за что получил жёлтую карточку», – отреагировали во Франции.

В нынешнем сезоне Забарный провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. ПСЖ на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 балла.