Безголевое дерби: Трабзонспор с украинцами сыграл вничью с Галатасараем

1 ноября в 11-м туре чемпионата Турции состоялся поединок двух лидеров: «Галатасарай» и «Трабзонспор» попытались определить сильнейшего.

Местом проведения матча стала арена «Rams Park» в Стамбуле.

«Трабзонспор» с первых минут выпустил двух украинских футболистов, Арсения Батагова и Александра Зубкова, тогда как Данило Сикан остался в запасе и получил свой шанс на 83 минуте.

Обе команды стремились завоевать важную победу в дерби, однако футбольная фортуна так и не улыбнулась – 0:0.

В турнирной таблице клубы остались на своих местах: «Галатасарай» – первый (29 очков), «Трабзонспор» – второй (24).

Чемпионат Турции. 11-й тур, 1 ноября

«Галатасарай» – «Трабзонспор» – 0:0

Удаление: Бушуари, 90