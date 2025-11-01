Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безголевое дерби: Трабзонспор с украинцами сыграл вничью с Галатасараем
Чемпионат Турции
Галатасарай
01.11.2025 19:00 – FT 0 : 0
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
01 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:07
180
0

Матч в Стамбуле победителя не определил

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

1 ноября в 11-м туре чемпионата Турции состоялся поединок двух лидеров: «Галатасарай» и «Трабзонспор» попытались определить сильнейшего.

Местом проведения матча стала арена «Rams Park» в Стамбуле.

«Трабзонспор» с первых минут выпустил двух украинских футболистов, Арсения Батагова и Александра Зубкова, тогда как Данило Сикан остался в запасе и получил свой шанс на 83 минуте.

Обе команды стремились завоевать важную победу в дерби, однако футбольная фортуна так и не улыбнулась – 0:0.

В турнирной таблице клубы остались на своих местах: «Галатасарай» – первый (29 очков), «Трабзонспор» – второй (24).

Чемпионат Турции. 11-й тур, 1 ноября

«Галатасарай» «Трабзонспор» 0:0

Удаление: Бушуари, 90

События матча

90’
Бенжамен Бушуари (Трабзонспор) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
Бернли – Арсенал – 0:2. Седьмая подряд победа без пропущенных. Видео голов
ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере
Галатасарай Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
