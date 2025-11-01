Безголевое дерби: Трабзонспор с украинцами сыграл вничью с Галатасараем
Матч в Стамбуле победителя не определил
1 ноября в 11-м туре чемпионата Турции состоялся поединок двух лидеров: «Галатасарай» и «Трабзонспор» попытались определить сильнейшего.
Местом проведения матча стала арена «Rams Park» в Стамбуле.
«Трабзонспор» с первых минут выпустил двух украинских футболистов, Арсения Батагова и Александра Зубкова, тогда как Данило Сикан остался в запасе и получил свой шанс на 83 минуте.
Обе команды стремились завоевать важную победу в дерби, однако футбольная фортуна так и не улыбнулась – 0:0.
В турнирной таблице клубы остались на своих местах: «Галатасарай» – первый (29 очков), «Трабзонспор» – второй (24).
Чемпионат Турции. 11-й тур, 1 ноября
«Галатасарай» – «Трабзонспор» – 0:0
Удаление: Бушуари, 90
⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 1, 2025
Galatasaray 0-0 Trabzonspor #GSvTS pic.twitter.com/1eB7leOT8n
События матча
