Феликс Оже-Альяссим – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября состоятся полуфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральный корт выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) и Александр Бублик (Казахстан, ATP 16).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Оже.

Победитель в финале поборется либо против Александра Зверева, либо против Янника Синнера.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.