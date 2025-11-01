Феликс Оже-Альяссим – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Париже
1 ноября состоятся полуфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).
Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральный корт выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) и Александр Бублик (Казахстан, ATP 16).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Оже.
Победитель в финале поборется либо против Александра Зверева, либо против Янника Синнера.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб
Поединок состоится 1 ноября и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву