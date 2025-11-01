Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Феликс Оже-Альяссим – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
01 ноября 2025, 15:40 |
209
0

Феликс Оже-Альяссим – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Париже

01 ноября 2025, 15:40 |
209
0
Феликс Оже-Альяссим – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

1 ноября состоятся полуфинальные матчи на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральный корт выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) и Александр Бублик (Казахстан, ATP 16).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Оже.

Победитель в финале поборется либо против Александра Зверева, либо против Янника Синнера.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Определены полуфинальные пары Мастера в Париже. Когда состоятся матчи
ВИДЕО. Как Зверев на Мастерсе в Париже впервые с 2023 года одолел Медведева
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн LIVE
Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик ATP Париж смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 2
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Теннис | 01 ноября 2025, 14:45 1
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025

Поединок состоится 1 ноября и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Футбол | 01.11.2025, 09:00
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 49
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
31.10.2025, 10:55 10
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем