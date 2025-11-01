1 ноября на Реале Арена пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда в прошлом сезоне продолжила регресс, что наметился еще по ходу 2023/2024. Только теперь уже его нельзя было прикрыть рассуждениями о том, сколько сил отбирали выступления в Лиге чемпионов. К тому же закончили все падением в Примере не просто за пределы зоны еврокубков, а и вовсе в нижнюю часть таблицы, на одиннадцатую позицию.

В итоге в Сан-Себастьяне заранее анонсировали переход тренерского поста летом от Альгуасиля к Серхио Фернандесу. Вот только у того и вовсе к середине осени, после восьми туров, было уже пять поражений и только одна победа. Болельщикам остается надеяться, что наконец-то получилось прибавить, ведь сначала их любимцы оформили ничью в Виго с Сельтой, а потом обыграли Севилью и, в кубке, Негрейру.

Атлетик

Клуб, конечно же, полностью доволен своим нынешним наставником. Вальверде только несколько лет назад вернулся в Бильбао. Но успел на внутренней арене взять кубок Испании и четвертое место в Примейре, а также дойти до полуфинала Лиги Европы.

Нынешний сезон, правда, складывается пока что очень непросто. Тут и возвращение в Лигу чемпионов принесло сначала болезненные поражения от Арсенала и дортмундской Боруссии, и только потом обыграли Карабах. В Примере, наоборот, начинали солидно, с трех побед в августе. Но за всю осень прибавили лишь 2:1 с Мальоркой, зато успели собрать уже четыре поражения, в том числе в крайнем туре дома уступив скромному Хетафе 0:1.

Статистика личных встреч

Это, пожалуй, главное дерби в Стране Басков. И в пяти крайних противостояниях трижды победа доставалась команде из Бильбао, и только раз - ее сопернику.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы на любой исход практически идентичными. Тут точно не будет зрелища - напрашивается пари на то, что в этом противостоянии соседей оформят тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).