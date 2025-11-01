В первый день ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Эпицентром» и «Вересом».

Команды встретятся на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Эпицентр» – «Верес». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция