Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 ноября в 18:00 по киевскому времени
В первый день ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Эпицентром» и «Вересом».
Команды встретятся на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко, стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
«Эпицентр» – «Верес». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкая и украинская классики, час Х для Ливерпуля, у Ромы снова экзамен
Игроки львовского клуба вышли в лимитированной форме на матч против «Эпицентра»