Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
01.11.2025 18:00 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 09:30 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:23
Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 ноября в 18:00 по киевскому времени

Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В первый день ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между «Эпицентром» и «Вересом».

Команды встретятся на «Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Эпицентр – Верес
