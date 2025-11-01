Голкипер ЛНЗ ждет встречи с бывшим клубом в 1/4 финала Кубка Украины

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (1:0) и заявил, что 1/4 финала Кубка Украины хочет встретиться с Ингульцем.

– Победили в Кубке – очень знакомый соперник для вашего тренера. Как разбирали движение? Возможно, Виталий Юрьевич рассказывал, на какие слабые места лучше давить?

– Да, конечно, просматривали их матчи, никаких неожиданностей не было. Мы хотели играть в свой футбол, старались не дать сыграть им, ведь команда может выбегать моментами. Старались не дать сделать то, что они умеют. В общем, можно сказать, что у нас это получилось.

– Все мы знаем ваше мастерство к пенальти. Рассчитывали на серию с львовянами, изучали игроков?

– Давно разбирали игроков, напоминали уже, но не надеялись, что именно этот матч дойдет до пенальти. Но в футболе бывает все – где-то, может быть, и готовился.

– Насколько важен для команды Кубок Украины? Были ли задачи в его начале? Как сейчас оцениваете свои шансы на получение трофея?

– Все важно. У нас есть задача выходить в каждом матче на победу – неважно, будь то матч чемпионата, Кубок или товарищеская встреча. Постараемся делать все от себя возможное, чтобы задержаться в Кубке как можно дальше.

– У Кубка есть немало команд из Первой лиги, амбициозный Локомотив из Второй лиги. С кем бы вы хотели встретиться?

– С кем выпадет жребий – с теми и будем. Конечно, каждая команда хочет себе более слабого соперника, но есть слепой жребий. Возможно, Ингулец хотел бы, – сказал Паламарчук.

Летом Алексей Паламарчук перебрался в расположение черкасского ЛНЗ именно из Ингульца, который не смог сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона.