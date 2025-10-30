Василий КОБИН: «В 1/4 финала кубка Украины хотим сыграть с Буковиной»

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Ингулец» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Викторию». Итог матча подвел главный тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«Хочу поздравить своих ребят с победой, с проходом дальше. Ждем жеребьевку и двигаемся к следующему этапу. Хочу сделать комплимент команде Виктории. Очень качественная команда, показывает один из лучших футболов в Первой лиге – качественный и зрелищный. Они нам сегодня создали некоторые моменты. Но здесь нужно понимать логистику – мы играли выездной матч. Первый тайм был нервным, было много брака. Но мы удовлетворены тем, как работала оборона.

Фарасеенко? Он лидер нашей команды. Много забивает, является ведущим игроком. Виктория много внимания ему уделила. Игра была тяжелой, но мы забили гол и прошли дальше.

С кем хочу сыграть в 1/4 финала? С Буковиной. Мне нравится их команда и стиль игры. Был бы зрелищный матч», – сказал Василий Кобин.