Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона

«Это будет один из худших сезонов Премьер-лиги в плане борьбы за чемпионство», – написал один из болельщиков в комментариях после того, как АПЛ опубликовала в соцсетях турнирную таблицу после 9-го тура. Ситуация действительно не воодушевляет: «Арсенал» – на вершине, опережая на 6 очков оба манчестерских клуба и на 7 – «Ливерпуль».

Ближайшими преследователями «канониров» являются «Борнмут», «Тоттенхэм» и «Сандерленд» – ни о какой серьезной борьбе за лидерство тут речь не идет, хотя все 3 команды являются интересными, а «шпор», как и Томаса Франка, несправедливо недооценивают.

Дело не в том, что все остальные клубы слишком плохие, а в том, что «Арсенал» слишком хорош. Хотя, конечно, топы помогают «канонирам», как могут – впервые с 1992 года на данном этапе сезона в топ-4 АПЛ нет ни манчестерских клубов, ни «Ливерпуля» с «Челси».

Для «Манчестер Сити» отставание в 6 очков никогда не было проблемой – Пеп Гвардиола выигрывал и больше у Микеля Артеты. Но «горожане» тогда были чемпионской командой с таким же характером, а «канонирам» не хватало уверенности в себе.

Даже в прошлом сезоне, когда «Манчестер Сити» оказался в кризисе, лондонцы не стали чемпионами, проиграв гонку «Ливерпулю» в 10 очков. Но сейчас «Арсенал» выглядит совершенно другой командой: более прагматичной, но и более уверенной в себе. Если в прошлом сезоне «канониры» теряли очки в матчах с «Фулхэмом», «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас», то в нынешней кампании обыграли их всех.

Вышеперечисленные соперники не являются клубами топ-уровня, но именно в матчах с середняками «Арсенал» растерял много очков и досрочно выбыл из чемпионской гонки. В нынешней кампании «канониры» таких ошибок не допускают.

Более того, они сыграли уже с обеими манчестерскими клубами и с «Ливерпулем», уступив только «красным» из-за шального штрафного удара. Тот матч состоялся не так давно – в конце лета, но кажется, что с тех пор прошла вечность, учитывая, что лондонцы сейчас первые в турнирной таблице, а мерсисайдцы – седьмые.

Долгое время считалось, что «Арсеналу» для борьбы за чемпионство не хватает только забивного форварда. Но Артета делал упор на оборону и центр поля. Нападающего «канониры» подписали только прошлым летом, оформив трансфер Виктора Дьекереша из «Спортинга» за 65,8 млн евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш (№ 14) пока не слишком результативен

Лондонцы заполучили нападающего, который забил 54 гола во всех турнирах в прошлом сезоне. Казалось, что «Арсенал» наконец-то заполучил того игрока, который станет определяющим в борьбе за чемпионство. Швед пока таковым не стал, забив всего 3 гола в АПЛ, но это не мешает «канонирам» побеждать и возглавлять турнирную таблицу АПЛ.

Сила «Арсенала» – в обороне. Артета уже давно считает защиту важнее атаки, и он вывел ее на действительно высокий уровень. «Канониры» лидируют в лиге по пропущенным голам (3) и «сухим» матчам (6). Они также допустили наименьшее количество ударов по своим воротам (72) и ударам в створ ворот (19).

По сравнению с прошлым сезоном, лондонцы допускают меньше ударов по своим воротам в среднем за матч (8,1/9,5) и пропускают меньше голов (0,38/0,89). Если так пойдет и дальше, «Арсенал» может побить рекорд «Челси» Жозе Моуринью, который пропустил всего 15 мячей в сезоне 2004/05.

Пока все топ-клубы боролись с конкурентами за форвардов, «канониры» подписывали защитников и хавбеков. Пока все налаживали игру в атаке, «пушкари» прокачивали стандарты, которые стали их второй сильной стороной. В текущем сезоне они уже забивали такие голы в матчах против «МЮ», «Ньюкасла», «Фулхэма» и «Атлетико», заработав важные очки. 11 из 16-ти голов (69%) в нынешней кампании АПЛ лондонцы забили со стандартов.

Еще 2 года назад «Арсенал» забивал 2,39 гола в среднем за матч и наносил 17,3 удара по воротам. В текущем сезоне эти показатели снизились до 1,88 гола и 15,4 удара, но «канониры» все равно являются лучшей командой лиги. Они не стремятся забивать больше других. Их стратегия заключается в том, чтобы пропускать меньше всех – и она пока работает.

Артета твердо убежден, что именно защита выигрывает титулы и показывает на примере своей команды, насколько важна оборона в современном динамичном футболе. Показатель «Арсенала» в 0,38 пропущенных гола за матч – лучший не только в Англии, но и среди всех клубов из топ-5 лиг Европы.

С парой центрбеков Габриэл – Салиба «канониры» пропускали всего 0,78 мяча в среднем за матч с начала их совместной игры. Это 6-й лучший показатель в истории АПЛ и лучший дуэт защитников прямо сейчас. При этом бразилец еще и забивает иногда, выполняя работу не только у своих ворот, но и замыкая подачи со стандартов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл и Вильям Салиба – два столпа обороны Арсенала

По сравнению с теми сезонами, когда «Арсенал» конкурировал с «Манчестер Сити», в команде произошли серьезные перемены. Вместо атаки «канониры» выбрали оборону, вместо зрелищности – надежность. Да и в атаке лондонцы еще могут выйти на более высокий уровень после возвращения в строй Мартина Эдегора и всех игроков из передней линии. Учитывая нынешнюю форму «Арсенала» и конкурентов, лондонцы обязаны довести дело до конца.

«Ливерпуль», «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» – все они находятся на определенных стадиях перестройки. «Арсенал» – единственная стабильная команда среди представителей «большой шестерки». В текущем сезоне у «канониров» уникальная возможность стать чемпионами, использовав свои сильные стороны, и воспользовавшись ошибками конкурентов. Если они и в этот раз не выиграют титул, тогда нынешний проект уже официально можно будет назвать провальным.

Cергей ЗАВАЛКО