Арне СЛОТ: «Не вижу смысла что-либо менять, но должны играть лучше»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот объяснил последние результаты клуба. Коуч поддержал своих подопечных заявив, что не собирается что-либо менять.

Это противоречит моим убеждениям, но я выигрывал матчи и тогда, когда приходилось отходить от собственных принципов. Например, в выездной игре с Манчестер Сити мы вынуждены были действовать иначе во втором тайме — и это сработало.

Не думаю, что дело в том, что мы допускали момент по моменту или были слишком открыты. В каждом матче, кроме встреч с Кристалл Пелес (0:3) и Брентфордом (2:3), мы заслуживали большего и почти не позволяли соперникам создавать угрозы.

На этой неделе команда, которая играла вместе впервые, позволила всего три больших момента — но, к сожалению, все они завершились голами. Не вижу смысла полностью менять наш стиль, но, безусловно, нам нужно играть лучше и не пропускать таких мячей», – сказал Слот.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей.