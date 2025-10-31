Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 октября 2025, 13:48
Ливерпуль нашел сенсационную замену Слоту. Он тренирует за океаном

Новым тренером мерсисайдцев может стать Фелипе Луис

Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Луис

Английский «Ливерпуль» интересуется главным тренером бразильского «Фламенго» Фелипе Луисом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в случае продолжения неудачных результатов руководство мерсисайдцев может еще до завершения нынешнего сезона уволить Арне Слота и назначить на его должность экс-игрока лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико».

Сейчас «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. Клуб проиграл 6 из последних 7 поединков.

Ранее «Ливерпуль» на полтора месяца потерял Джереми Фримпонга.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
OKs100
По моему он как игрок сейчас сильнее, чем тренер. 
