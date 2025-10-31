Ливерпуль нашел сенсационную замену Слоту. Он тренирует за океаном
Новым тренером мерсисайдцев может стать Фелипе Луис
Английский «Ливерпуль» интересуется главным тренером бразильского «Фламенго» Фелипе Луисом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, в случае продолжения неудачных результатов руководство мерсисайдцев может еще до завершения нынешнего сезона уволить Арне Слота и назначить на его должность экс-игрока лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико».
Сейчас «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. Клуб проиграл 6 из последних 7 поединков.
Ранее «Ливерпуль» на полтора месяца потерял Джереми Фримпонга.
