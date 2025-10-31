Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера
Польша
31 октября 2025, 14:23 | Обновлено 31 октября 2025, 14:29
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера

Эдвард Йорданеску покинул пост наставника Легии

31 октября 2025, 14:23 | Обновлено 31 октября 2025, 14:29
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвард Йорданеску

Руководство варшавской Легии решило прекратить сотрудничество с Эдвардом Йорданеску, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Эдвард Йорданеску перестал исполнять обязанности тренера первой команды Легии Варшава. До момента представления нового наставника обязанности главного тренера будет выполнять ассистент Иорданеску – Иньяаки Астис», – сообщила пресс-служба Легии.

30 октября Легия проиграла Погоне из Щецина в 1/8 финала Кубка Польши (1:2). Это поражение стало роковым для наставника варшавской команды. Под руководством Йорданеску Легия шокировала донецкий Шахтер (2:1) в матче второго тура Лиги конференций.

По теме:
После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Эдвард Йорданеску отставка Легия Варшава чемпионат Польши по футболу Лига конференций Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Легия Варшава
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Футбол | 30 октября 2025, 17:16 2
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь

Анатолий Трубин частично показал, где живет в Португалии

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30 октября 2025, 21:03 13
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом

Лэнь получил контракт на два года

Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
Футбол | 31.10.2025, 14:02
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Футбол | 31.10.2025, 10:55
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 31.10.2025, 08:34
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
29.10.2025, 12:11
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 40
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем