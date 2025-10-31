ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера
Эдвард Йорданеску покинул пост наставника Легии
Руководство варшавской Легии решило прекратить сотрудничество с Эдвардом Йорданеску, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Эдвард Йорданеску перестал исполнять обязанности тренера первой команды Легии Варшава. До момента представления нового наставника обязанности главного тренера будет выполнять ассистент Иорданеску – Иньяаки Астис», – сообщила пресс-служба Легии.
30 октября Легия проиграла Погоне из Щецина в 1/8 финала Кубка Польши (1:2). Это поражение стало роковым для наставника варшавской команды. Под руководством Йорданеску Легия шокировала донецкий Шахтер (2:1) в матче второго тура Лиги конференций.
Edward Iordănescu przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa.— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) October 31, 2025
Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej.
Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił… pic.twitter.com/yQVKq0V9Fi
