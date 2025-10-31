Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роман КУЗЬМИН: «Мы всегда стараемся играть в привычном для себя стиле»
Украина. Первая лига
31 октября 2025, 13:48
Роман КУЗЬМИН: «Мы всегда стараемся играть в привычном для себя стиле»

Полузащитник «Агробизнеса» оценил выступления команды в Первой лиги

Роман КУЗЬМИН: «Мы всегда стараемся играть в привычном для себя стиле»
ПФЛ

Роман Кузьмин в матче с сумской «Викторией» отметился дублем. «Агробизнес победил 2:1, а Кузьмин стал игроком 13-го тура в Первой лиге. Футболист оценил выступления команды, а также поделился ожиданиями от матча 14-го тура с «Прикарпатьем».

– Роман, признали вас лучшим игроком 13 тура в Первой лиге. Для вас важно признание?

– Мне очень приятно получать признание от авторитетных специалистов. Это свидетельствует о моем прогрессе. Счастлив, что помог команде набрать важные три очка.

– В 12-м туре Агробизнес впервые в сезоне потерял очки на родной арене. Ваша команда разгромно уступила Пробою (0:3). Что произошло в этом матче?

– Пробой – это качественная силовая команда, которая способна создать проблемы любому сопернику. Они воспользовались своими шансами, а нам не удалось забить. Сделали выводы из этого матча и двигаемся дальше.

– На чем акцентировал внимание тренерский штаб перед игрой с Викторией? Понимали ли, что придется терпеть и играть вторым номером?

– Важно было компактно сыграть на своей половине поля и воспользоваться шансами в атаке. К счастью, смогли выиграть на выезде. Легко нам не было, но проявили характер и набрали три очка.

– Виктория раньше не проигрывала Агробизнесу. Знали ли об этой статистике?

– Об этом мы не думали и не знали о статистике. Настраивались сыграть в привычный для себя футбол. Если играем отменно, то результат приходит. Любые серии завершаются со временем…

– В конце первого тайма вы первым сориентировались в штрафной и открыли счет. Вспомните этот эпизод?

– Толочко грамотно сыграл на подборе и ударил, а мне оставалось вовремя подставить голову. Счастлив, что смог открыть счет, ведь до этого соперник давил на наши ворота.

– В начале второго тайма вы пропустили. Этот пропущенный мяч не сломал стратегию команды во вторую половину встречи?

– Мы всегда стремимся играть в привычном для себя стиле. Не опускаем руки и продолжаем верить в свои силы. К счастью, довольно быстро снова смогли повести в счете. Доволен, что своим вторым голом принес команде победу.

– При отсутствии дисквалифицированного Казака именно вы эффективно играли вторым темпом. Тренер вам на этом акцентировал внимание перед игрой?

– Действительно, именно на этом акцентировал внимание главный тренер. Считаю, что в этом матче сыграл достаточно качественно, но всегда хочется большего. Пределы совершенства не существует.

– Насколько удовлетворены результатами Агробизнеса, если учитывать кадровый потенциал? Можно ли сказать, что вы выжимаете максимум из имеющихся ресурсов?

– Пытаемся играть в комбинационный футбол, но не всегда это удается качественно. Когда играем в самый лучший свой футбол, то и результат приходит.

– Насколько важным игроком для команды является Максим Войтиховский? Есть информация, что Максим пока не продлил контракт с клубом. Без него наверняка сложно представить нынешний Агробизнес?

– Безусловно, Войтиховский – лидер нашей команды. Его забитые мячи в этом сезоне принесли нам немало очков. Хорошо, что пока он играет за Агробизнес, а как будет дальше – увидим.

– В следующем туре Первой лиги будете играть против Прикарпатья. Матчи против бывшей команды вам принципиальны?

– Всегда приятно играть против своей команды. Я родился в Ивано-Франковской области, свой путь на профессиональном уровне начинал именно там. Надеюсь, что сможем набрать три очка.

– Вы в своей карьере играли за границей – в составе Вестернкоттена. Помните свои выступления за этот немецкий клуб? Насколько полезен вам был этот опыт?

– Интересно было играть в Германии. Лишь тёплые воспоминания остались с этого этапа в моей карьере. Этот бесценный опыт помогает мне.

Оцените материал
