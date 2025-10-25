Дубль Романа Кузьмина. Агробизнес на выезде обыграл Викторию

В субботу, 25 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Виктория» Сумы принимала «Агробизнес». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Обе команды в предыдущем туре потерпели поражения. Футболистам хотелось реабилитироваться за неудачу.

Счет в матче открыл «Агробизнес». На 37-й минуте Роман Кузьмин головой переправил мяч в ворота «Виктории».

Хозяева отыгрались в начале второго тайма. На 47-й минуте Владислав Хамелюк реализовал пенальти.

И все же гостям удалось вырвать победу. Кузьмин принял мяч в штрафной и точным ударом принес три очка «Агробизнесу».

Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – «Агробизнес» Волочиск – 1:2

Голы: Хамелюк, 47 – Кузьмин, 37, 57

Видеозапись матча

Инфографика