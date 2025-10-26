Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Надеюсь, что еще и другие футболисты будут забивать»
26 октября 2025, 13:31
174
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Надеюсь, что еще и другие футболисты будут забивать»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с «Викторией»

26 октября 2025, 13:31 |
174
0
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Надеюсь, что еще и другие футболисты будут забивать»
Александр Чижевский

В матче 13-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Викторию». Команда реабилитировалась за домашнее поражение в прошлом туре. Игру проанализировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Хорошая игра получилась. Мы играли против хорошей команды, организованной, играющей в комбинационный футбол. Мы ее разбирали. После домашнего поражения 0:3 однозначно хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками. Забили два мяча на выезде, выиграли. Это уже хорошо. И будем готовиться теперь к домашней игре.

Почему сделали мало замен? Потому что никто не выпадал из футболистов. Понятно, что и тяжелое поле было, но футболисты выдержали темп, и не хотелось ломать что-то кардинально. Потому что всегда можно только себе навредить. Поэтому так до конца тянули, чтобы уже к концу где-то роста добавить. Нижник вышел, потому что мы прекрасно понимаем, что в конце команды начинают подгружать больше верховых единоборств, и пошли на тот шаг. А так, доволен игрой, самоотдачей. Двигаемся дальше.

Дубль Кузьмина? Я сегодня на установке как раз на том акцент делал. Говорю, что у нас только Войтиховский забивает. Хотелось, чтобы уже забивали другие футболисты, а не надеяться только на одного нападающего. Есть и крайние нападающие, и центральные, и мало забивают. Ну и Кузьмин использовал свои моменты, забил два мяча. Я рад за его. Надеюсь, что в следующих матчах другие футболисты будут забивать», – сказал Александр Чижевский.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Виктория Сумы.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Хамелюк (Агробизнес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
