Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Надеюсь, что еще и другие футболисты будут забивать»

В матче 13-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Викторию». Команда реабилитировалась за домашнее поражение в прошлом туре. Игру проанализировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Хорошая игра получилась. Мы играли против хорошей команды, организованной, играющей в комбинационный футбол. Мы ее разбирали. После домашнего поражения 0:3 однозначно хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками. Забили два мяча на выезде, выиграли. Это уже хорошо. И будем готовиться теперь к домашней игре.

Почему сделали мало замен? Потому что никто не выпадал из футболистов. Понятно, что и тяжелое поле было, но футболисты выдержали темп, и не хотелось ломать что-то кардинально. Потому что всегда можно только себе навредить. Поэтому так до конца тянули, чтобы уже к концу где-то роста добавить. Нижник вышел, потому что мы прекрасно понимаем, что в конце команды начинают подгружать больше верховых единоборств, и пошли на тот шаг. А так, доволен игрой, самоотдачей. Двигаемся дальше.

Дубль Кузьмина? Я сегодня на установке как раз на том акцент делал. Говорю, что у нас только Войтиховский забивает. Хотелось, чтобы уже забивали другие футболисты, а не надеяться только на одного нападающего. Есть и крайние нападающие, и центральные, и мало забивают. Ну и Кузьмин использовал свои моменты, забил два мяча. Я рад за его. Надеюсь, что в следующих матчах другие футболисты будут забивать», – сказал Александр Чижевский.