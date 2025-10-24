Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктория – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
25.10.2025 15:00
Агробизнес
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 18:22 | Обновлено 24 октября 2025, 18:38
Виктория – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 25 октября в 12:00 по Киеву

Виктория – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В субботу, 25 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 12:00

Виктория

Довольно хороший сезон проводит сумская команда. За 12 игр Первой лиги «Виктория» набрала 15 очков, позволяющих ей занимать 8-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 сейчас составляет уже 7 зачетных баллов, а отрыв от зоны вылета – 5 баллов.

В Кубке Украины команда выступает очень неплохо. Сумчане уже прошли «Ворсклу» и «Левый Берег» и квалифицировались в 1/8 финала. Там их уже ждет петровский «Ингулец».

Агробизнес

Команда начала сезон достойно, однако в последних играх потеряла игровую стабильность. Тем не менее с 21 баллом на балансе «Агробизнес» занимает 6-е место турнирной таблицы, отставая от «Левого Берега», который находится на 4-м месте, всего на 1 очко (но у киевлян есть игра в запасе).

В Кубке Украины «Агробизнес» прошел ниже класса «Диназ» и «Денгофф» и квалифицировался в 1/8 финала, где в ближайшее время будет противостоять «Металлисту 1925».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой весной 2024 года в рамках поединков группы повышения в классе Первой лиги Украины. Первая игра завершилась вничью 0:0, а во 2-й минимальной победе одержала «Виктория».

Интересные факты

  • В последних 3-х играх Первой лиги «Агробизнес» пропустил 6 голов. До этого команда имела всего 2 пропущенных мяча.
  • В последних 4-х выездных матчах Первой лиги «Агробизнес» не одержал ни одной победы. На счету команды 2 ничьи и 2 поражения.
  • В то же время «Виктория» непобедима в последних 5-х домашних матчах чемпионата. Команда за это время одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
25 октября 2025 -
15:00
Агробизнес
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
