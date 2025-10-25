25.10.2025 12:00 – 8’ 0 : 0
Украина. Первая лига25 октября 2025, 12:00 |
Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура
25 октября 2025, 12:00 |
25 октября будут проведены четыре поединка 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 13-й тур, 25 октября 2025
- 12:00. «Виктория» – «Агробизнес»
- 13:00. «Прикарпатье» – «Ингулец»
- 14:00. «Пробой» – «Феникс-Мариуполь»
12:00. «Виктория» – «Агробизнес»
13:00. «Прикарпатье» – «Ингулец»
14:00. «Пробой» – «Феникс-Мариуполь»
