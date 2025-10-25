Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Смотрите 25 октября видеотрансляцию матчей 13-го тура

ФК Агробизнес

25 октября будут проведены четыре поединка 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 13-й тур, 25 октября 2025

  • 12:00. «Виктория» – «Агробизнес»
  • 13:00. «Прикарпатье» – «Ингулец»
  • 14:00. «Пробой» – «Феникс-Мариуполь»

12:00. «Виктория» – «Агробизнес»

13:00. «Прикарпатье» – «Ингулец»

14:00. «Пробой» – «Феникс-Мариуполь»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
