Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он не футболист уровня такой команды, как Динамо»
Украина. Премьер лига
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он не футболист уровня такой команды, как Динамо»

Известный в прошлом тренер – о нападающих «Динамо»

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о нападающих «Динамо».

«Он не нападающий уровня такой команды, как Динамо. Может, раскроется... Да, забил, но на внутренней арене, не говоря уже о еврокубках, он не результативен. Вот на что нужно смотреть – на уровень оппонентов, которым он забивает. Ну, взяли его, война, трудно какого-то качественного нападающего в Украину пригласить, так что что-то сойдет...

А что касается Ярмоленко, то центральный нападающий – явно не его позиция, хоть он и забил Шахтеру, да еще и с правой. Просто оказался в нужном месте, в нужное время, но – молодец. Матч против Шахтера провел на достойном уровне», – сказал Кварнцяний.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Хто ти воїн ? Бленуце 
Ответить
+1
MIRRA
Лері Вінн
Ответить
+1
Falko
Хто "він"?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
