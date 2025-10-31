Кубок Украины31 октября 2025, 04:32 |
Кварцяный указал Шовковскому, кто для Динамо ценный игрок
Бывший тренер – об Андрее Ярмоленко
Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался об игре нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко в поединке с «Шахтером».
«Ярмоленко? Он перевернул игру, забил важный мяч, старался. Повел за собой команду. Несмотря на возраст, Андрей ценный игрок для этого «Динамо», – отметил Кварцяный.
29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.
