Игрок Феникса-Мариуполя хочет в четвертьфинале Кубка сыграть против Динамо

В поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу в Кропивницком между «Агротехом» и «Фениксом-Мариуполем» для обнаружения обладателя путевки в четвертьфинал не обошлось без серии послематчевых пенальти. В этой футбольной лотерее больше повезло гостям.

Полузащитник перволигового Феникса-Мариуполя Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал почему не удалось обнаружить победителя в основное время.

«При подготовке мы не пренебрегали, потому что «Агротех», несмотря на любительский статус, стал в кубковом турнире нарушителем спокойствия. Это и не удивительно, ведь среди хозяев хватало игроков с опытом выступлений не только в Первой лиге, но и в классе сильнейших. Возможно, у «Агротеха» действительно проблемы с тренировочным процессом, однако запаса прочности его футболистам хватает, чтобы раз в месяц сыграть на грани своих возможностей.

До перерыва у нас лучше получалось и были вознаграждены за активность голом. Может, слишком поверили в свои силы, потому что, когда во втором тайме хозяева начали целенаправленно атаковать по центру, то далеко не всегда удавалось находить контраргументы. И на свой забитый мяч «Агротех» наиграл.

Мы специально не тренировали перед матчем в Кропивницком пробитие с 11-метровой отметки, однако это не помешало нам вытащить в этой футбольной лотерее счастливый билет.

С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале? С «Динамо», тем более, что в нашей команде немало молодежи, еще не игравшей против соперников такого уровня. Но мы не против померяться силой и с второлиговым «Локомотивом», хотя он успел громко о себе заявить, заставив сойти с дистанции элитные «Верес» и «Колос», – сказал Артур.