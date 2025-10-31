Щенсны назвал известнейшего человека в своих телефонных контактах
Польский вратарь пообещал не звонить легендарному футболисту
Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны назвал самого известного человека в списке его телефонных контактов.
«Самый известный человек в моем списке контактов? Криштиану Роналду, но я ему звонить не буду! Просто доказываю, что он у меня в телефоне», – ответил голкипер в интервью изданию AS.
В августе 2024 года польский футболист объявил о завершении карьеры, но уже в октябре того же года Щенсны возобновил профессиональную карьеру ради перехода в «Барселону», которая остро нуждалась во вратаре после травмы Марка-Андре Тер Штегена. Срок соглашения игрока и каталонского клуба истекает летом 2027 года.
Ранее Щенсны назвал пятерку лучших вратарей в истории футбола. Польский голкипер также включил себя в этот список.
