31 октября 2025, 11:05
Щенсны назвал известнейшего человека в своих телефонных контактах

Польский вратарь пообещал не звонить легендарному футболисту

Щенсны назвал известнейшего человека в своих телефонных контактах
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Войцех Щенсны

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны назвал самого известного человека в списке его телефонных контактов.

«Самый известный человек в моем списке контактов? Криштиану Роналду, но я ему звонить не буду! Просто доказываю, что он у меня в телефоне», – ответил голкипер в интервью изданию AS.

В августе 2024 года польский футболист объявил о завершении карьеры, но уже в октябре того же года Щенсны возобновил профессиональную карьеру ради перехода в «Барселону», которая остро нуждалась во вратаре после травмы Марка-Андре Тер Штегена. Срок соглашения игрока и каталонского клуба истекает летом 2027 года.

Ранее Щенсны назвал пятерку лучших вратарей в истории футбола. Польский голкипер также включил себя в этот список.

Войцех Щенсны Криштиану Роналду Барселона
Оксана Баландина Источник: AS
