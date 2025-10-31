Щенсны назвал топ-5 вратарей в истории футбола

Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны назвал пятерку лучших вратарей в истории футбола.

35-летний футболист долго и упорно размышлял над своим списком лучших вратарей в истории во время беседы с YouTube-блогерами.

«По порядку я назову Буффона, Льва Яшина, Мануэля Нойера, лучшую версию Петра Чеха... и себя, почему бы и нет?» – сказал он.

На данный момент Щенсны является главным и единственным вратарем в «Барселоне». Марк-Андре тер Стеген и Жоан Гарсия находятся в лазарете «сине-гранатовых». Немецкий голкипер в зимнее трансферное окно и вовсе может покинуть каталонский клуб. Рулевой «Барселоны» Ханси Флик остался очень доволен поляком после Эль Класико, в котором Щенсны отразил пенальти.

«Барселона» после 10 матчей нынешнего сезона Ла Лиги идет на 2-ом месте в турнирной таблице, в активе команды 22 очка.