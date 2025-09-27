Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 сентября 2025, 15:59 |
Нет сомнений в Щенсны. Флик высказался о травме вратаря Гарсии

Главный тренер Барселоны Флик высказался относительно травмы голкипера Гарсии

Нет сомнений в Щенсны. Флик высказался о травме вратаря Гарсии
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отметил, что вратарь каталонцев Жоан Гарсия проделал феноменальную работу, но, к сожалению, травмы случаются. Он назвал сложившуюся ситуацию для испанского вратаря нехорошей.

При этом немецкий специалист подчеркнул, что тренерский штаб не сомневается в своем другом голкипере Войцехе Щенсны.

«Мы выиграли три титула вместе со Щенсны в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем», – передает слова Флика издание AS.

В сезоне 2024/2025 «Барселона» стала чемпионом Испании и обладателем национального Кубка. В 2025 году сине-гранатовые победили в Суперкубке Испании.

Ранее в каталонском клубе сообщили, что основной вратарь «Барселоны» Гарсия пропустит 4-6 недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена. Испанец получил травму в ходе тренировки, которая прошла 26 сентября.

24-летний голкипер присоединился к «Барселоне» летом. За это время он успел поучаствовать в 7 играх во всех турнирах, в трех из них он отыграл «на ноль».

Источник: AS
