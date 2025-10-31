Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 октября 2025, 10:41
Реал организует рождественский тематический парк на Бернабеу

Мадридский клуб хочет заработать во время зимних каникул

Getty Images/ Getty Images Ukraine

Мадридский «Реал» организует рождественский тематический парк на «Сантьяго Бернабеу».

В конце декабря стадион «сливочных» откроет свои двери для семейного отдыха, наполненного музыкой, светом и многочисленными шоу, передает издание Marca.

Данная инициатива представляет собой креативный способ получения клубом дополнительного дохода во время зимних каникул, особенно в условиях приостановки концертной деятельности на стадионе.

Власти Мадрида еще до конца не решили, соответствует ли обновленный «Бернабеу» городским нормам по акустике и уровню шума.

Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
Источник: Marca
