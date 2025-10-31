Реал организует рождественский тематический парк на Бернабеу
Мадридский клуб хочет заработать во время зимних каникул
Мадридский «Реал» организует рождественский тематический парк на «Сантьяго Бернабеу».
В конце декабря стадион «сливочных» откроет свои двери для семейного отдыха, наполненного музыкой, светом и многочисленными шоу, передает издание Marca.
Данная инициатива представляет собой креативный способ получения клубом дополнительного дохода во время зимних каникул, особенно в условиях приостановки концертной деятельности на стадионе.
Власти Мадрида еще до конца не решили, соответствует ли обновленный «Бернабеу» городским нормам по акустике и уровню шума.
#Lomáscomentado | Un parque temático en el Bernabéu https://t.co/vq1Vu7HYfV— MARCA (@marca) October 31, 2025
