Реал организует рождественский тематический парк на Бернабеу

Мадридский «Реал» организует рождественский тематический парк на «Сантьяго Бернабеу».

В конце декабря стадион «сливочных» откроет свои двери для семейного отдыха, наполненного музыкой, светом и многочисленными шоу, передает издание Marca.

Данная инициатива представляет собой креативный способ получения клубом дополнительного дохода во время зимних каникул, особенно в условиях приостановки концертной деятельности на стадионе.

Власти Мадрида еще до конца не решили, соответствует ли обновленный «Бернабеу» городским нормам по акустике и уровню шума.