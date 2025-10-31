Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
Другие новости
31 октября 2025, 00:43 |
119
0

ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью

Пирс Морган рекламирует записанное интервью с Криштиану Роналду

31 октября 2025, 00:43 |
119
0
ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
X. Пирс Морган и Криштиану Роналду

Популярній британский телеведущий Пирс Морган заинтриговал поклонников Криштиану Роналду, пообещав «самое личное и откровенное интервью» в карьере португальской звезды. Эфир ожидается уже на следующей неделе.

Телеведущий объявил о премьере в своих соцсетях, назвав проект «Cristiano Ronaldo Uncensored» – «Криштиану Роналду без цензуры».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Предыдущее интервью Моргана с Роналду, вышедшее в 2022 году, вызвало огромный общественный резонанс и стало одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола.

Теперь болельщики гадают, какие признания и неожиданные детали Роналду готов раскрыть в новом откровенном разговоре.

По теме:
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
ФОТО. Жена Александра Усика показала новые кадры –  фанаты в восторге
ФОТО. Сын легенды сборной Бразилии будет выступать за сборную Англии
фото Криштиану Роналду Пирс Морган lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Бокс | 30 октября 2025, 08:43 0
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку

Боксер хочет купить стадион

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Футбол | 30 октября 2025, 16:17 5
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Максим Лунев стал «моряком»

Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Футбол | 30.10.2025, 23:35
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Футбол | 30.10.2025, 16:43
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем