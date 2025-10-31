ФОТО. «Криштиану Роналду без цензуры»: журналист анонсировал топ-интервью
Пирс Морган рекламирует записанное интервью с Криштиану Роналду
Популярній британский телеведущий Пирс Морган заинтриговал поклонников Криштиану Роналду, пообещав «самое личное и откровенное интервью» в карьере португальской звезды. Эфир ожидается уже на следующей неделе.
Телеведущий объявил о премьере в своих соцсетях, назвав проект «Cristiano Ronaldo Uncensored» – «Криштиану Роналду без цензуры».
Предыдущее интервью Моргана с Роналду, вышедшее в 2022 году, вызвало огромный общественный резонанс и стало одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола.
Теперь болельщики гадают, какие признания и неожиданные детали Роналду готов раскрыть в новом откровенном разговоре.
‼️WORLD EXCLUSIVE ‼️ Coming next week…— Piers Morgan (@piersmorgan) October 30, 2025
Cristiano Ronaldo Uncensored.
The most personal and revealing interview of his life. @Cristiano @PiersUncensored pic.twitter.com/y7WziNm7gj
