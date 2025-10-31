В Испании сравнили Ваната и Стуани в битве лучших бомбардиров Жироны

Испанское издание AS опубликовало материал о форвардах испанской «Жироны» – Владислав Ванат и Кристиан Стуани считаются чуть ли не единственным светлым пятном в команде на фоне провальных результатов в чемпионате.

Каталонский клуб занимает последнее место в чемпионате Испании, а в Кубке с трудом обыграл «Констанцию» из пятого дивизиона.

«Чтобы найти хоть какой-то позитив в победе «Жироны» над «Констанцией», нужно копать глубоко. «Красно-белым» потребовалось дополнительное время, чтобы обеспечить себе место в следующем раунде даже при том, что большинство игроков основного состава были на поле.

Эта кубковая угроза лишь усиливает давление на «Жирону», которая сейчас находится на дне Ла Лиги.

Среди всей этой тьмы есть те, кто светится лучом света: нападающие Стуани и Ванат. Восстановление их голевой мощи крайне важно, и уругваец с украинцем дали волю своей ярости.

Оба забили «Констанции» и продолжают бороться за звание лучших бомбардиров команды. У каждого из них по три гола (два в чемпионате и один в кубке) – они лидируют среди футболистов «Жироны» по этому показателю. Они необходимы Мичелу.

Более того, если кто-то из них и блистает эффективностью, то это уругваец. В этом сезоне он сыграл вдвое меньше, чем Ванат, а его средняя результативность выше. Если уругваец забивает гол каждые 230 минут, то Ванат – каждые 524 минуты», – считают в Испании.