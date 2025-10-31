Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании сравнили Ваната и Стуани в битве лучших бомбардиров Жироны
Кубок Испании
31 октября 2025, 01:31 |
152
0

В Испании сравнили Ваната и Стуани в битве лучших бомбардиров Жироны

Украинец и уругваец помогли каталонской команде пробиться в следующий раунд Кубка Испании

31 октября 2025, 01:31 |
152
0
В Испании сравнили Ваната и Стуани в битве лучших бомбардиров Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанское издание AS опубликовало материал о форвардах испанской «Жироны» – Владислав Ванат и Кристиан Стуани считаются чуть ли не единственным светлым пятном в команде на фоне провальных результатов в чемпионате.

Каталонский клуб занимает последнее место в чемпионате Испании, а в Кубке с трудом обыграл «Констанцию» из пятого дивизиона.

«Чтобы найти хоть какой-то позитив в победе «Жироны» над «Констанцией», нужно копать глубоко. «Красно-белым» потребовалось дополнительное время, чтобы обеспечить себе место в следующем раунде даже при том, что большинство игроков основного состава были на поле.

Эта кубковая угроза лишь усиливает давление на «Жирону», которая сейчас находится на дне Ла Лиги.

Среди всей этой тьмы есть те, кто светится лучом света: нападающие Стуани и Ванат. Восстановление их голевой мощи крайне важно, и уругваец с украинцем дали волю своей ярости.

Оба забили «Констанции» и продолжают бороться за звание лучших бомбардиров команды. У каждого из них по три гола (два в чемпионате и один в кубке) – они лидируют среди футболистов «Жироны» по этому показателю. Они необходимы Мичелу.

Более того, если кто-то из них и блистает эффективностью, то это уругваец. В этом сезоне он сыграл вдвое меньше, чем Ванат, а его средняя результативность выше. Если уругваец забивает гол каждые 230 минут, то Ванат – каждые 524 минуты», – считают в Испании.

По теме:
Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей
«Тепер Ванат – это Мбаппе». Реакция фанов на матч Жироны в Кубке Испании
Кубок Испании по футболу Жирона Констанция Владислав Ванат Кристиан Стуани
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 30 октября 2025, 19:59 5
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
Футбол | 31 октября 2025, 01:21 0
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны
ФОТО. Украинка показывает красивую жизнь с футболистом Барселоны

Марина Лученко-Щенсна счастлива с Войцехом Щенсны

Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Футбол | 30.10.2025, 18:54
Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 30.10.2025, 06:23
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 11
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем