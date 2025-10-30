Неймар определился со своим будущим. Планы изменились

Бразильский вингер Неймар намерен продлить контракт с «Сантосом». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, 33-летний футболист намерен подписать еще один краткосрочный контракт с бразильским клубом, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Неймар планировал вернуться в Европу, но это не случится. Переход в «Интер Майами» также придется отложить.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Сантосе» определились с будущим Неймара.