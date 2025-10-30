Неймар определился со своим будущим. Планы изменились
Бразильский вингер намерен подписать новый контракт с «Сантосом»
Бразильский вингер Неймар намерен продлить контракт с «Сантосом». Об этом сообщает Diario AS.
По информации источника, 33-летний футболист намерен подписать еще один краткосрочный контракт с бразильским клубом, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Неймар планировал вернуться в Европу, но это не случится. Переход в «Интер Майами» также придется отложить.
В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Сантосе» определились с будущим Неймара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Максима Фещука квалифицировались в 1/4 финала Кубка Украины
Эндрик может перебраться в «Лион»