В Сантосе определились с будущим Неймара

В «Сантосе» не намерены продлевать контракт с бразильским вингером Неймаром. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, бразильский клуб провел переговоры с отцом футболиста, который также является его агентом. «Сантос» не намерен вновь продлевать соглашение, действующий контракт истекает 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее были названы варианты продолжения карьеры Неймара.