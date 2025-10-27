Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
27 октября 2025, 17:24 | Обновлено 27 октября 2025, 17:25
0

В Сантосе определились с будущим Неймара

Бразильский клуб не намерен продлевать соглашение с вингером

В Сантосе определились с будущим Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В «Сантосе» не намерены продлевать контракт с бразильским вингером Неймаром. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, бразильский клуб провел переговоры с отцом футболиста, который также является его агентом. «Сантос» не намерен вновь продлевать соглашение, действующий контракт истекает 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее были названы варианты продолжения карьеры Неймара.

Неймар чемпионат Бразилии по футболу продление контракта Сантос свободный агент
Даниил Кирияка Источник: O Globo
