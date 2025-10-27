В Сантосе определились с будущим Неймара
Бразильский клуб не намерен продлевать соглашение с вингером
В «Сантосе» не намерены продлевать контракт с бразильским вингером Неймаром. Об этом сообщает O Globo.
По информации источника, бразильский клуб провел переговоры с отцом футболиста, который также является его агентом. «Сантос» не намерен вновь продлевать соглашение, действующий контракт истекает 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
