23 октября 2025, 20:00
Названы варианты продолжения карьеры Неймара. Бразилец хочет поехать на ЧМ

Звездный вингер не привлекает внимание европейских клубов

Названы варианты продолжения карьеры Неймара. Бразилец хочет поехать на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У бразильского вингера «Сантоса» Неймара есть несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 33-летний футболист намерен поехать на чемпионат мира 2026 года. Внимание европейских клубов браилец не привлекает, потому на клубном уровне у него есть два варианта продолжения карьеры: продление соглашения с «Сантосом» (действующий контракт истекает в конце 2025 года) либо перейти в «Интер Майами».

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Интера» отреагировал на слухи о возможном подписании Неймара.

По теме:
Дэвид БЕКХЭМ: «Он – лучший игрок в истории»
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала
Неймар Интер Майами Сантос чемпионат Бразилии по футболу Major League Soccer (MLS) продление контракта ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
