Названы варианты продолжения карьеры Неймара. Бразилец хочет поехать на ЧМ
Звездный вингер не привлекает внимание европейских клубов
У бразильского вингера «Сантоса» Неймара есть несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 33-летний футболист намерен поехать на чемпионат мира 2026 года. Внимание европейских клубов браилец не привлекает, потому на клубном уровне у него есть два варианта продолжения карьеры: продление соглашения с «Сантосом» (действующий контракт истекает в конце 2025 года) либо перейти в «Интер Майами».
В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее спортивный директор «Интера» отреагировал на слухи о возможном подписании Неймара.
