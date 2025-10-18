В Интере отреагировали на слухи о трансфере Неймара

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузило отреагировал на слухи о том, что Неймар может присоединиться к итальянскому гранду в качестве свободного агента:

Да ладно, это же чушь. Никогда о нём не слышал и никогда ему не предлагал... Чушь», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Соглашение между клубом и бразильцем истекает в декабре 2025 года.