Италия
18 октября 2025, 10:59 | Обновлено 18 октября 2025, 11:59
270
2

В Интере отреагировали на слухи о трансфере Неймара

Спортивный директор итальянского гранда опроверг слухи

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузило отреагировал на слухи о том, что Неймар может присоединиться к итальянскому гранду в качестве свободного агента:

Да ладно, это же чушь. Никогда о нём не слышал и никогда ему не предлагал... Чушь», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Соглашение между клубом и бразильцем истекает в декабре 2025 года.

По теме:
Запрос Алонсо. Реал нацелился на 140-миллионного футболиста гранда
70 млн фунтов. Ман Юнайтед определился с приоритетной целью на зимнее ТО
Рома может попрощаться с Довбиком. Все ради форварда из гранда АПЛ
Неймар Сантос трансферы трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу Пьеро Аузилио
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
SHN
ИМ это не только Интер Милан,но и Интер Майами
Ответить
0
Saar
Який наз Неймар в Італії! Він зламається в першій же грі!
Ответить
0
