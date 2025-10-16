Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Италия
16 октября 2025, 03:02 |
73
0

Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов

Игроком интересуются «Интер» и «Наполи»

16 октября 2025, 03:02 |
73
0
Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» Неймар может вскоре покинуть клуб.

По информации издания ESPN, интерес к бразильцу проявляют два итальянских топ-клуба «Интер» и «Наполи».

33-летний форвард рассматривает возможность перехода в Серию A уже этой зимой, после завершения контракта с бразильским клубом 31 декабря. Главная цель Неймара – восстановить форму, привлечь внимание наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти и вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира 2026 года.

В текущем сезоне бразильский футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три ассиста.

Ранее появилась информация, что футболист может перейти в «Интер Майами».

По теме:
Сантос – Коринтианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Сакраменто подписал контракт с девятикратным участником Матча всех звезд
Шантаж. Известный форвард не может попрощаться с умершим отцом
Неймар трансферы Серии A трансферы Сантос Интер Майами Наполи
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Футбол | 15 октября 2025, 16:09 6
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026

Экс-наставник «сине-желтых» считает, что для команды Сергея Реброва все решится в последнем туре

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 15 октября 2025, 19:00 33
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы
Футбол | 16.10.2025, 02:02
Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы
Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Футбол | 15.10.2025, 08:52
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 15.10.2025, 21:18
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 3
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 3
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
14.10.2025, 07:45 2
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем