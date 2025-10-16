Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Игроком интересуются «Интер» и «Наполи»
Нападающий «Сантоса» Неймар может вскоре покинуть клуб.
По информации издания ESPN, интерес к бразильцу проявляют два итальянских топ-клуба «Интер» и «Наполи».
33-летний форвард рассматривает возможность перехода в Серию A уже этой зимой, после завершения контракта с бразильским клубом 31 декабря. Главная цель Неймара – восстановить форму, привлечь внимание наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти и вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира 2026 года.
В текущем сезоне бразильский футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три ассиста.
Ранее появилась информация, что футболист может перейти в «Интер Майами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник «сине-желтых» считает, что для команды Сергея Реброва все решится в последнем туре
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе