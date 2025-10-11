Безумное предложение. Месси и Неймар могут воссоединиться в одной команде
В услугах 33-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Интер Майами» из MLS
Атакующий полузащитник «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в чемпионате Major League Soccer после истечения контракта с нынешним клубом.
В услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Интер Майами», который планирует объединить в одной команде легендарное трио испанской «Барселоны», где Неймар играл вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Об этом сообщил Sky Sports.
В первую очередь американский клуб планирует продлить сотрудничество с аргентинцем и уругвайцем, после чего начнутся переговоры с Неймаром, который получит привлекательное финансовое предложение. Контракт бразильского футболиста с «Сантосом» заканчивается в декабре нынешнего года.
Месси, Суарес и Неймар выступали в чемпионате Испании с 2014 по 2017 год – за этот период игроки забили суммарно 364 гола и отдали 173 результативные передачи. «Интер Майами» уверен, что воссоединение именитых игроков улучшить прибыль команды.
В нынешнем сезоне бразильский футболист провел 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три ассиста.
