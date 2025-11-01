ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол Довбика за Рому

29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).

Украинский нападающий начал игру в запасе, вышел на замену и забил на 81-й минуте матча.

Пресс-служба итальянской Серии А прокомментировала гол украинца в этом матче.

«Доминирование, оборот и удар: красивый гол Довбика за «Рому» 👌», – говорится в сообщении официального аккаунта клуба в соцсети Х.

Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.

ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол за «Рому»