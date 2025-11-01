ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол Довбика за Рому
Артем забил классный гол «Парме»
29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).
Украинский нападающий начал игру в запасе, вышел на замену и забил на 81-й минуте матча.
Пресс-служба итальянской Серии А прокомментировала гол украинца в этом матче.
«Доминирование, оборот и удар: красивый гол Довбика за «Рому» 👌», – говорится в сообщении официального аккаунта клуба в соцсети Х.
Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.
Domínio, giro e chute: bonito gol de Dovbyk para a Roma 👌#RomaParmapic.twitter.com/5MJ6cvLKHZ— Lega Serie A (@SerieA_BR) October 30, 2025
