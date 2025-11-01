Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол Довбика за Рому
Италия
01 ноября 2025, 06:02 |
ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол Довбика за Рому

Артем забил классный гол «Парме»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).

Украинский нападающий начал игру в запасе, вышел на замену и забил на 81-й минуте матча.

Пресс-служба итальянской Серии А прокомментировала гол украинца в этом матче.

«Доминирование, оборот и удар: красивый гол Довбика за «Рому» 👌», – говорится в сообщении официального аккаунта клуба в соцсети Х.

Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.

ВИДЕО. Серия А отреагировала на долгожданный гол за «Рому»

Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
