Защитник Динамо прокомментировал скандал после матча с Шахтером

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал свои высказывания о донецком «Шахтере», которые вызвали резонанс в украинском футболе.

«Если это вызвало столь большой резонанс, то будет правильно разъяснить смысл моих слов. Речь шла о том, что уровень страстей в этих матчах не такой, как раньше. Он, можно сказать, несколько угас. Поэтому я имел в виду, что нынешние игроки «Шахтера» – молодые и не видели тех матчей, которые были раньше.

Они еще не так опытны как Марлос, Мораес, Тайсон и другие легенды «Шахтера». Но я не сомневаюсь в их перспективе – они смогут стать игроками их уровня. Для кого-то это, наверное, было первое Классическое. Сами понимаете, это эмоции после игры.

Наверное, я подобрал неправильное слово – и так оно получилось. Но у меня не было намерения кого-нибудь обидеть. Я даже не уделил этому внимания. Думаю, что мой комментарий будет ясен.

Просто мне задали такой провокационный вопрос, что скамейка «Шахтера» что-то кричала. Конечно, они провоцировали. Мы на это старались не вестись. Но, опять же, я согласен, что слово подобрано неправильно. Можно было иначе сказать.

Я уважаю каждого игрока и любую команду. Это просто важный матч и эмоции. Надеюсь, вы правильно донесете это. Что это не было сказано, чтобы кого-то обидеть или что я кого-то не уважаю. У меня точно такого умысла не было. Надеюсь, все будет хорошо», – сообщил Попов.