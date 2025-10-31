Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Динамо прокомментировал скандал после матча с Шахтером
Кубок Украины
31 октября 2025, 02:24 |
196
1

Защитник Динамо прокомментировал скандал после матча с Шахтером

Слова Дениса Попова вызвали резонанс в украинском футболе

31 октября 2025, 02:24 |
196
1 Comments
Защитник Динамо прокомментировал скандал после матча с Шахтером
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал свои высказывания о донецком «Шахтере», которые вызвали резонанс в украинском футболе.

«Если это вызвало столь большой резонанс, то будет правильно разъяснить смысл моих слов. Речь шла о том, что уровень страстей в этих матчах не такой, как раньше. Он, можно сказать, несколько угас. Поэтому я имел в виду, что нынешние игроки «Шахтера» – молодые и не видели тех матчей, которые были раньше.

Они еще не так опытны как Марлос, Мораес, Тайсон и другие легенды «Шахтера». Но я не сомневаюсь в их перспективе – они смогут стать игроками их уровня. Для кого-то это, наверное, было первое Классическое. Сами понимаете, это эмоции после игры.

Наверное, я подобрал неправильное слово – и так оно получилось. Но у меня не было намерения кого-нибудь обидеть. Я даже не уделил этому внимания. Думаю, что мой комментарий будет ясен.

Просто мне задали такой провокационный вопрос, что скамейка «Шахтера» что-то кричала. Конечно, они провоцировали. Мы на это старались не вестись. Но, опять же, я согласен, что слово подобрано неправильно. Можно было иначе сказать.

Я уважаю каждого игрока и любую команду. Это просто важный матч и эмоции. Надеюсь, вы правильно донесете это. Что это не было сказано, чтобы кого-то обидеть или что я кого-то не уважаю. У меня точно такого умысла не было. Надеюсь, все будет хорошо», – сообщил Попов.

По теме:
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20
«Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Денис Попов
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Бокс | 30 октября 2025, 08:43 0
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку

Боксер хочет купить стадион

Во Франции сообщили, как перехитрили Забарного. Украинца раскритиковали
Футбол | 31 октября 2025, 02:02 0
Во Франции сообщили, как перехитрили Забарного. Украинца раскритиковали
Во Франции сообщили, как перехитрили Забарного. Украинца раскритиковали

Илья не впечатлил в последнем матче

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Футбол | 30.10.2025, 16:17
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
Ніде у світі. В жодному дербі світу так не вибачаються перед суперниками. Нащо подібні прогинання перед кротівнею. Бери приклад з Ямаля
Ответить
0
Популярные новости
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 19
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем