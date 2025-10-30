Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная назначила тренера, уволенного из Ла Лиги
Чемпионат мира
30 октября 2025, 18:45 | Обновлено 30 октября 2025, 18:50
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная назначила тренера, уволенного из Ла Лиги

Велько Паунович приступит к работе в национальной команде Сербии

Getty Images/Global Images Ukraine. Велько Паунович

Сборная Сербии по футболу официально определилась с новым тренером после увольнения Драгана Стойковича без финансовой компенсации.

По информации пресс-службы национальной команды, на пост главного тренера сборной Сербии назначен 48-летний серб Велько Паунович, который в начале октября покинул испанский «Овьедо».

Паунович будет руководить командой в решающих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года, в которых Сербия встретится со сборными Англии и Латвии.

«Велько Паунович с первого дня показал, что интересы национальной сборной для него превыше всего. Его приоритетом был не контракт или финансовые условия, а то, чтобы немедленно встать в распоряжение Федерации и возглавить команду в такой важный момент. Он подчеркнул, что хочет направить всю свою энергию на предстоящие матчи против Англии и Латвии и готов бороться, пока существует хотя бы малейший шанс на успех.

Мы верим, что его приход сможет мотивировать игроков и улучшить атмосферу в команде, чтобы мы попытались переломить ситуацию в нашу пользу. Мы не сдаемся, пока существует хотя бы один промилле шанса.

Результат этих двух матчей никоим образом не повлияет на статус Велько Пауновича в будущем. Переговоры о его долгосрочном контракте мы продолжим после окончания этих игр, независимо от их результата», – заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко.

В турнирной таблице группы К сборная Сербии находится на третьем месте и имеет 10 баллов. Для попадания в плей-офф чемпионата мира национальной команде нужно выиграть два заключительных матча и ожидать осечки Албании, которая вторая.

сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 по футболу назначение тренера Драган Стойкович Овьедо
Андрей Витренко Источник
