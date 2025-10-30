ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная назначила тренера, уволенного из Ла Лиги
Велько Паунович приступит к работе в национальной команде Сербии
Сборная Сербии по футболу официально определилась с новым тренером после увольнения Драгана Стойковича без финансовой компенсации.
По информации пресс-службы национальной команды, на пост главного тренера сборной Сербии назначен 48-летний серб Велько Паунович, который в начале октября покинул испанский «Овьедо».
Паунович будет руководить командой в решающих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года, в которых Сербия встретится со сборными Англии и Латвии.
«Велько Паунович с первого дня показал, что интересы национальной сборной для него превыше всего. Его приоритетом был не контракт или финансовые условия, а то, чтобы немедленно встать в распоряжение Федерации и возглавить команду в такой важный момент. Он подчеркнул, что хочет направить всю свою энергию на предстоящие матчи против Англии и Латвии и готов бороться, пока существует хотя бы малейший шанс на успех.
Мы верим, что его приход сможет мотивировать игроков и улучшить атмосферу в команде, чтобы мы попытались переломить ситуацию в нашу пользу. Мы не сдаемся, пока существует хотя бы один промилле шанса.
Результат этих двух матчей никоим образом не повлияет на статус Велько Пауновича в будущем. Переговоры о его долгосрочном контракте мы продолжим после окончания этих игр, независимо от их результата», – заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко.
В турнирной таблице группы К сборная Сербии находится на третьем месте и имеет 10 баллов. Для попадания в плей-офф чемпионата мира национальной команде нужно выиграть два заключительных матча и ожидать осечки Албании, которая вторая.
🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025
Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn
