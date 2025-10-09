Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка
Испания
09 октября 2025, 14:19 | Обновлено 09 октября 2025, 14:22
861
1

ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка

Велько Паунович покинул пост главного тренера «Овьедо»

09 октября 2025, 14:19 | Обновлено 09 октября 2025, 14:22
861
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка
Getty Images/Global Images Ukraine. Велько Паунович

Новичок испанской Ла Лиги «Овьедо» официально объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом Велько Пауновичем, возглавлявшим первую команду.

По официальной информации, вместе с сербским специалистом расположение клуба покинул и его тренерский штаб. О финансовых аспектах расторжения контрактов никакой информации нет.

Под руководством Пауновича «Овьедо» квалифицировался в испанскую Ла Лигу, выиграв плей-офф Сегунды. После 8 туров клуб находится на 17 строчке Ла Лиги, имея в своем активе шесть турнирных баллов.

По теме:
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Бабич неожиданно отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы
Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном
Овьедо отставка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Овьедо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 24
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Футбол | 09 октября 2025, 13:51 3
Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»

Алексей Михайличенко рассказал, кого считает виновным в дисквалификации Геннадия Синчука

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Футбол | 09.10.2025, 13:04
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Лицо у него скучное
Ответить
0
Популярные новости
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем