ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка

Новичок испанской Ла Лиги «Овьедо» официально объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом Велько Пауновичем, возглавлявшим первую команду.

По официальной информации, вместе с сербским специалистом расположение клуба покинул и его тренерский штаб. О финансовых аспектах расторжения контрактов никакой информации нет.

Под руководством Пауновича «Овьедо» квалифицировался в испанскую Ла Лигу, выиграв плей-офф Сегунды. После 8 туров клуб находится на 17 строчке Ла Лиги, имея в своем активе шесть турнирных баллов.