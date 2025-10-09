ОФИЦИАЛЬНО. В новом сезоне Ла Лиги состоялась первая отставка
Велько Паунович покинул пост главного тренера «Овьедо»
Новичок испанской Ла Лиги «Овьедо» официально объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом Велько Пауновичем, возглавлявшим первую команду.
По официальной информации, вместе с сербским специалистом расположение клуба покинул и его тренерский штаб. О финансовых аспектах расторжения контрактов никакой информации нет.
Под руководством Пауновича «Овьедо» квалифицировался в испанскую Ла Лигу, выиграв плей-офф Сегунды. После 8 туров клуб находится на 17 строчке Ла Лиги, имея в своем активе шесть турнирных баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость
Алексей Михайличенко рассказал, кого считает виновным в дисквалификации Геннадия Синчука