Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейская сборная попрощалась с тренером без финансовой компенсации
Другие новости
18 октября 2025, 12:18 | Обновлено 18 октября 2025, 12:19
304
0

Европейская сборная попрощалась с тренером без финансовой компенсации

Драган Стойкович покинул пост тренер Сербии

18 октября 2025, 12:18 | Обновлено 18 октября 2025, 12:19
304
0
Европейская сборная попрощалась с тренером без финансовой компенсации
Getty Images/Global Images Ukraine. Драган Стойкович

Футбольный союз Сербии заявил о том, что Драган Стойкович покинул пост главного тренера сборной без финансовой компенсации:

«После поражения от Албании и возвращения представительства из Андорры в Белград, Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Сербии на сегодняшнем заседании в Старой Пазове принял решение о расторжении договора с тренером сборной Драганом Стойковичем без каких-либо дальнейших обязательств ФФС по отношению к нему.

Одновременно было достигнуто соглашение о расторжении контрактов с членами профессионального штаба Стойковича и директором национальной команды.

Члены Исполнительного комитета дали полномочия председателю Драгану Жаичу и генеральному секретарю Бранку Радуйку в ближайшие дни провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост нового селекционера нашей сборной.

Футбольная ассоциация Сербии в ближайшее время объявит о том, кто будет возглавлять национальную команду в ноябрьских отборочных матчах к Чемпионату мира против Англии в Лондоне и Латвии в Лесковце.

По этому поводу мы ещё раз выражаем благодарность Драгану Стояковичу за всё, что он сделал за последние четыре с половиной года на посту главного тренера – особенно за вывод сборной на чемпионаты Европы и мира, а также за достигнутый успех в Лиге наций.

Уважая его великое имя в футболе, Футбольная ассоциация Сербии желает Драгану Стойковичу много счастья и успехов в будущих профессиональных вызовах».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об уходе генерального директора
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе
В Эпицентре прокомментировали слухи о потенциальном увольнении Нагорняка
Драган Стойкович отставка сборная Сербии по футболу
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 12:00 23
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У киевлян есть шанс возглавить тутрирную таблицу, надо победить и надеяться на «Полесье»

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 38
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ
Футбол | 17.10.2025, 13:16
Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ
Украинец покинул Бундеслигу из-за конфликта с тренером. Будет играть в УПЛ
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18.10.2025, 12:07
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
16.10.2025, 22:35
Теннис
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 66
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем