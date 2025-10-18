Европейская сборная попрощалась с тренером без финансовой компенсации

Футбольный союз Сербии заявил о том, что Драган Стойкович покинул пост главного тренера сборной без финансовой компенсации:

«После поражения от Албании и возвращения представительства из Андорры в Белград, Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Сербии на сегодняшнем заседании в Старой Пазове принял решение о расторжении договора с тренером сборной Драганом Стойковичем без каких-либо дальнейших обязательств ФФС по отношению к нему.

Одновременно было достигнуто соглашение о расторжении контрактов с членами профессионального штаба Стойковича и директором национальной команды.

Члены Исполнительного комитета дали полномочия председателю Драгану Жаичу и генеральному секретарю Бранку Радуйку в ближайшие дни провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост нового селекционера нашей сборной.

Футбольная ассоциация Сербии в ближайшее время объявит о том, кто будет возглавлять национальную команду в ноябрьских отборочных матчах к Чемпионату мира против Англии в Лондоне и Латвии в Лесковце.

По этому поводу мы ещё раз выражаем благодарность Драгану Стояковичу за всё, что он сделал за последние четыре с половиной года на посту главного тренера – особенно за вывод сборной на чемпионаты Европы и мира, а также за достигнутый успех в Лиге наций.

Уважая его великое имя в футболе, Футбольная ассоциация Сербии желает Драгану Стойковичу много счастья и успехов в будущих профессиональных вызовах».