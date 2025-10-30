Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Виктории назвал причины поражения в Кубке Украины
Кубок Украины
Полузащитник Виктории назвал причины поражения в Кубке Украины

Александр Лебеденко подвел итог матча с «Ингульцом»

Александр Лебеденко

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» уступила «Ингульцу» со счетом 0:1. При этом сумской клуб в первом тайме не реализовал пенальти. Результат матча прокомментировал полузащитник «Виктории» Александр Лебеденко.

«Чего не хватило команде? Реализации. Не хватило не только сегодня, но и в предыдущих матчах чемпионата. Мы старались, хорошо играли, выполняли все указания тренерского штаба. Сейчас, пожалуй, мы слабее, у нас хуже реализация голевых моментов. Поэтому из-за этого мы теряем очки и не прошли в следующий этап Кубка.

Насколько важно было победить? Важно. Кубок есть Кубок и важно проходить в следующую стадию. Чем дальше, тем интереснее. Хотелось пройти, но, к сожалению... Будем в следующий раз пытаться пройти дальше.

Удивил ли соперник? Нет. Мы недавно играли с ними в чемпионате и потому уже знали, как они играют, как нам нужно играть. Мы готовились, и на мой взгляд хорошо выглядели. Но, к сожалению, реализация и нрав пока не на нашей стороне.

Что говорил тренер перед матчем? Делал акцент на том, что это Кубок. А в Кубке всегда нужно выкладываться на максимум, потому что все решается в одной игре. Настраивались отдать все силы, показать хорошую игру. Все делали для этого, но...»

Кубок Украины по футболу пенальти Виктория Сумы Ингулец Александр Лебеденко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
