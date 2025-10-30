Кубок Украины30 октября 2025, 17:25 | Обновлено 30 октября 2025, 17:39
Металлист 1925 – Агробизнес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
В четверг, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».
Поединок принимает стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
Металлист 1925 – Агробизнес – 2:0 (обновляется)
Голы: Итодо, 6, Калюжный, 18
