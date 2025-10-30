Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 17:25 | Обновлено 30 октября 2025, 17:39
Металлист 1925 – Агробизнес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

ФК Металлист 1925

В четверг, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».

Поединок принимает стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 2:0 (обновляется)

Голы: Итодо, 6, Калюжный, 18

Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Агробизнес видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
