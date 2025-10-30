Металлист 1925 – Агробизнес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 30 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».

Поединок принимает стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 2:0 (обновляется)

Голы: Итодо, 6, Калюжный, 18