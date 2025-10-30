Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рэмси увеличил награду за пропавшую собаку до 20 тысяч долларов
30 октября 2025, 08:12
Рэмси увеличил награду за пропавшую собаку до 20 тысяч долларов

Звездный футболист отчаянно ищет любимого питомца

Рэмси увеличил награду за пропавшую собаку до 20 тысяч долларов
Instagram/aaronramsey

Валлийский полузащитник мексиканского клуба УНАМ Пумас Аарон Рэмси отчаянно ищет свою собаку, которая пропала две недели назад.

Бывший игрок «Арсенала» опубликовал пост в социальных сетях с просьбой об оказании любой помощи в поиске любимого питомца.

Изначально футболист обещал 10 тысяч долларов в качестве награды за пропавшую собаку, на данный момент Рэмси увеличил эту сумму до 20 тысяч долларов.

«Если у вас есть новости о нашей Хало, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. За ее находку ждет ОГРОМНАЯ награда. Мы все молимся, чтобы с ней все было в порядке, и она скорее вернулась к нам», – написал Рэмси.

Тренерский штаб мексиканского клуба разрешил футболисту пропустить последние 4 матча, чтобы он мог принять активное участие в поиске Хало.

Аарон Рэмзи УНАМ Пумас
Оксана Баландина Источник: BBC
