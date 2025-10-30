Рэмси увеличил награду за пропавшую собаку до 20 тысяч долларов

Валлийский полузащитник мексиканского клуба УНАМ Пумас Аарон Рэмси отчаянно ищет свою собаку, которая пропала две недели назад.

Бывший игрок «Арсенала» опубликовал пост в социальных сетях с просьбой об оказании любой помощи в поиске любимого питомца.

Изначально футболист обещал 10 тысяч долларов в качестве награды за пропавшую собаку, на данный момент Рэмси увеличил эту сумму до 20 тысяч долларов.

«Если у вас есть новости о нашей Хало, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. За ее находку ждет ОГРОМНАЯ награда. Мы все молимся, чтобы с ней все было в порядке, и она скорее вернулась к нам», – написал Рэмси.

Тренерский штаб мексиканского клуба разрешил футболисту пропустить последние 4 матча, чтобы он мог принять активное участие в поиске Хало.