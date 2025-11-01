Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из-за пропажи собаки. Известный экс-игрок Арсенала покинул клуб из Мексики
Другие новости
01 ноября 2025, 09:58 |
367
0

Из-за пропажи собаки. Известный экс-игрок Арсенала покинул клуб из Мексики

«УНАМ Пумас» расторг контракт с Аароном Рэмзи

01 ноября 2025, 09:58 |
367
0
Из-за пропажи собаки. Известный экс-игрок Арсенала покинул клуб из Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

Известный 34-летний валлийский хавбек Аарон Рэмзи за два тура до финиша чемпионата Мексики-2025 покинул клуб «УНАМ Пумас».

Мексиканский клуб принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с экс-футболистом «Арсенала», «Ювентуса», «Ниццы» и ряда других клубов, который уже собрал вещи и покинул Мексику.

Причиной такого решения мексиканцев стало то, что недавно Рэмзи впал в депрессию из-за потери собаки и перестал посещать тренировки «УНАМ Пумас».

Контракт с клубом у Рэмзи был рассчитан до средины 2026 года и официально о его расторжении не будет сообщаться до конца чемпионата Мексики. Такое решение «УНАМ Пумас» принял из уважения к прежним заслугам Аарона в футболе и после консультаций с его представителями.

Ранее Рэмзи объявлял награду в 20 тысяч долларов за пропавшую собаку, но это не помогло отыскать животное.

В Мексике валлийский футболист провел лишь четыре месяца, сыграв в 6 официальных матчах.

По теме:
Рэмси увеличил награду за пропавшую собаку до 20 тысяч долларов
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
Аарон Рэмзи УНАМ Пумас расторжение контракта чемпионат Мексики по футболу
Алексей Сливченко Источник: AS
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Футбол | 01 ноября 2025, 09:30 5
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее

Мемфис Депай стал антигероем свежего скандала

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31 октября 2025, 19:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Лунин впервые публично рассказал о красной карточке. Какая реакция Реала?
Футбол | 01.11.2025, 10:56
Лунин впервые публично рассказал о красной карточке. Какая реакция Реала?
Лунин впервые публично рассказал о красной карточке. Какая реакция Реала?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
30.10.2025, 17:16 7
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем