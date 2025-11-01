Из-за пропажи собаки. Известный экс-игрок Арсенала покинул клуб из Мексики
«УНАМ Пумас» расторг контракт с Аароном Рэмзи
Известный 34-летний валлийский хавбек Аарон Рэмзи за два тура до финиша чемпионата Мексики-2025 покинул клуб «УНАМ Пумас».
Мексиканский клуб принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с экс-футболистом «Арсенала», «Ювентуса», «Ниццы» и ряда других клубов, который уже собрал вещи и покинул Мексику.
Причиной такого решения мексиканцев стало то, что недавно Рэмзи впал в депрессию из-за потери собаки и перестал посещать тренировки «УНАМ Пумас».
Контракт с клубом у Рэмзи был рассчитан до средины 2026 года и официально о его расторжении не будет сообщаться до конца чемпионата Мексики. Такое решение «УНАМ Пумас» принял из уважения к прежним заслугам Аарона в футболе и после консультаций с его представителями.
Ранее Рэмзи объявлял награду в 20 тысяч долларов за пропавшую собаку, но это не помогло отыскать животное.
В Мексике валлийский футболист провел лишь четыре месяца, сыграв в 6 официальных матчах.
