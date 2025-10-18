ФОТО. Известный футболист объявил поиски собаки

Футболист Аарон Рэмзи, выступающий за мексиканский клуб «УНАМ Пумас», обратился к фанатам за помощью в поисках своей собаки по кличке Хейло.

По информации издания AS, питомец пропал в районе Сан-Мигель-де-Альенде (штат Гуанахуато, Мексика), неподалеку от местного приюта «Hipsterrier». Игрок опубликовал в соцсетях пост с просьбой помочь найти любимицу и добавил: «Пожалуйста, помогите нам найти Хейло. Любая информация важна. Помогите вернуть ее домой».

Позже Рэмзи пообещал вознаграждение в $10 000 за любую достоверную информацию о местонахождении собаки.

Напомним, полузащитник пропустил октябрьские матчи сборной Уэльса из-за мышечной травмы, полученной на тренировке с «Пумас». Он использовал паузу на международные игры, чтобы провести время в Сан-Мигель-де-Альенде, где собака и пропала.

На момент публикации собака все еще не найдена, а поиски продолжаются уже неделю.

В текущем сезоне Аарон Рэмси провёл 6 матчей за «Пумас» и забил 1 гол.

Болельщики массово выражают поддержку валлийцу, распространяя его пост с хэштегом #FindHalo и желая скорейшего воссоединения с любимицей.